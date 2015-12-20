Şırnak'tan gelen şehit haberi moralleri bozdu

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

20 Aralık 2015 tarihinde saat 09.30'da Şırnak ili Cizre ilçesinde icra edilen operasyonlar kapsamında Bölücü Terör Örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir Kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmıştır. Yaralanan Kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevkedilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak : Ajanslar