Şırnak'ta yaşanan olay çocukların hayallerini yıktı

Şırnak’ta teröristler tarafından ateşe verilen Kültür Merkezi’nin içerisindeki İl Halk Kütüphanesi’nde bulunan 37 bin 714 kitap yanarak, küle döndü. Kullanılamaz hale gelen bina ise tahliye edilmeye başlandı.

Terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 8-9 kişilik grubun dün Yeni Mahalle’de içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’nin bulunduğu Kültür Merkezi’ni ateşe vermesi Şırnaklı çocukları kitapsız bıraktı. Yangında, kütüphanede bulunan ve daha çok üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kullandığı 37 bin 714 kitap küle döndü. Tamamı yanan ve kullanılamaz hale gelen binada büyük tahribat oluştu.

Yangın nedeniyle bina tahliye edilmeye de başlandı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi’nin bazı odalarında zarar görmeyen malzemeler Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü binasına taşınırken, geçici olarak burada hizmet verileceği belirtildi.



“ARTIK DERS ÇALIŞABİLECEĞİMİZ BİR KÜTÜPHANE YOK”

Sürekli kütüphanede ders çalıştığını belirten ancak güvenlik gerekçesiyle kameralara konuşmadığı gibi isminin yazılmasını da istemeyen 21 yaşındaki bir öğrenci, YDG-H’lıların binayı bastığı sırada kütüphanede olduğunu belirtti. Yaşananları anlatan öğrenci, “Kütüphanede ders çalışıyorduk. Sonra birkaç kişi geldi. Bağırarak çıkmamızı istediler. Yüzleri maskeliydi. Biz de koşa koşa çıktık. Büyük korku yaşadık” dedi.

Artık ders çalışabilecekleri bir kütüphanelerinin olmadığını anlatan öğrenci, “Evimiz kalabalık. 7 kardeşim var. Bu yüzden sessiz bir ortamda sınava hazırlanabilmek için hergün kütüphaneye geliyorum. Ancak artık gidebileceğimiz bir kütüphane yok. Olan bize oldu” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZIN OKUMASINA İZİN VERMİYORLAR”

Çevreden geçen ve üzüntü içerisinde küle dönen binaya bakan 63 yaşındaki bir vatandaş ise “Bunun kime ne faydası var. Kendileri okumamışlar, izin vermiyorlar ki çocuklarımız okusun. Yazık, günah. Okul yakmak, kitap yakmak nerede görülmüş” dedi.