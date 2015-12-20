Şırnak'ta LPG patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Hendeklerin açıldığı olayların dinmediği Şırnak Yeni Mahallede'de LPG tüpü patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi alındı
İdil İlçesi'nde hendeklerin kazıldığı ve barikatların kurulduğu Yeni Mahallede bugün saat 11.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bir evdeki mutfak tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada, 35 yaşındaki Muhittin Olgar, 40 yaşındaki Mehmet Latif Olgar ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü.
Patlamadan sonra esnaf kepenk kapatırken, ölenlerin cenazeleri Belediye'ye ait cenaze araçları ile İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İdil İlçesi'nde hendeklerin kazıldığı ve barikatların kurulduğu Yeni Mahallede bugün saat 11.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bir evdeki mutfak tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada, 35 yaşındaki Muhittin Olgar, 40 yaşındaki Mehmet Latif Olgar ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü.
Patlamadan sonra esnaf kepenk kapatırken, ölenlerin cenazeleri Belediye'ye ait cenaze araçları ile İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.