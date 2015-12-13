Şırnak'ta çarşıya giden 2 uzman çavuştan haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde askeri birliğe ait servis aracı, açık öğretim sınavına girecek askeri personel ve geçici köy korucularını Şırnak'a bağlı Yeniaslanbaşar köyünden alarak, kent merkezine getirip sınavın yapılacağı okullara teker teker bıraktı.



Akşam sınav bitiminde askeri personeli almaya gelen serviste kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 uzman çavuşun olmadığı tespit edildi. Telefonlarına da ulaşılamayan uzman çavuşların PKK'lılar tarafından kaçırıldığı değerlendiriliyor. PKK tarafından kaçırıldığı düşünülen iki askeri arama çalışmaları devam ediyor.



10 Aralık 2015 tarihinde Cizre Kaymakamının koruması Ayhan Kaya da PKK'lılar tarafından Cizre Devlet Hastanesi yolunda kaçırılmıştı.





