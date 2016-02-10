Şırnak'ta 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı! İşte şehidimizin kimliği!

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda devriye gezen zırhlı polis aracına PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memurundan biri şehit oldu.



Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



İdil'de karakola saldırı



Şırnak'ın İdil ilçesinde Köyceğiz Jandarma Hudut Karakolu'na saat 20.30 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan 1 asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi



Öte yandan, İdil ilçesinde Alanya Caddesi'nde devriye gezen polis ekibi, yol kenarına tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı tespit etti. Yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği alan polis ekibi, bombayı kontrollü şekilde infilak ettirdi. Daha sonra cadde ulaşıma açıldı.



Aracı ateşe verdiler



Şırnak'ta Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanı'nda bir grup terörist, plakası öğrenilemeyen park halindeki bir pikaba molotofkokteyli attı.



Kısa sürede alev alan araç kullanılamaz hale geldi.



Şehit Polis Mehmet Güngördü'nün Ailesine Acı Haber Ulaştı



Şehit polis Mehmet Güngördü'nün baba evinden dış detay Sağlık ekiplerinin şehidin baba evine gidişi Sağlık ekiplerinin evden ayrılması Şehidin baba evinin bulunduğu sokaktan detaylar Şırnak'taki polis aracına saldırı Terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Güngördü'nün anne ve babasına acı haber verildi Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Güngördü'nün babaevine acı haber ulaştırıldı.



Şehit polis Mehmet Güngördü'nün baba evinden dış detay Sağlık ekiplerinin şehidin baba evine gidişi Sağlık ekiplerinin evden ayrılması Şehidin baba evinin bulunduğu sokaktan detaylar Şırnak'taki polis aracına saldırı Terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Güngördü'nün anne ve babasına acı haber verildi Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Güngördü'nün babaevine acı haber ulaştırıldı.



Güngördü'nün (32) şehit olduğu haberi Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden babası Durmuş Güngördü ve annesi Zeliha Güngördü'ye, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından verildi. Ardından, şehidin babasının evine Türk bayrağı asıldı.



Şehidin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenildi.



Şırnak'ta terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda 2 polis memuru yaralanmış, Mehmet Güngördü kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

