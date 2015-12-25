Şırnak halkı PKK'ya karşı tek yürek oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde aralarında köy korucularının da bulunduğu grup, İlçe Alay Komutanlığı önünden toplanıp, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi üzerinden Kaymakamlık binası önüne yürüdü.

Yürüyüş sırasında, 'Tür-Kürt kardeştir, PKK kalleştir', 'Yaşasın barış' sloganları attı. Kaymakamlık önünde toplanan gruba konuşan Ayvalık Köyü Korucubaşı Mehmet Adıyaman, "Biz Türkiye cumhuriyeti devletiyiz, ayrım istemiyoruz. Bizler kardeşiz. Türk'tür, Kürt'tür, Çerkezdir, kim olursa olsun Türkiye cumhuriyeti bayrağı altında hepimiz aynıyız" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZ TAVRINI GÖSTERDİ"

Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, toplanan gruba hitaben konuştu. Güntepe,"Sevgili Beytüşşebap halkı, herkesi saygı, sevgi ve Allah'ın en güzel selamıyla selamlıyorum. Bugün Beytüşşebap için çok önemli bir gün, bugün Beytüşşebap için tarihi bir gün. Beytüşşebaplı kardeşleriz teröre 'edi bese' yani yeter artık dediği bir gün. Terör son 30 yılda bu topraklardan çok şeyi götürdü. Terörden en büyük zararı masum Kürt kardeşlerimiz gördü. Terör ancak Kürt kardeşlerimizin kendilerini ifade etmesini engelledi. Evet bugün Kürt kardeşlerimiz öz yönetimi tanımıyoruz diyerek tavırlarını net bir şekilde gösterdiler" dedi.