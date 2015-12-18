Siirt'te operasyon sonunda terör örgütü pkk'ya ağır darbe



Siirt Emniyet Müdürlüğü’nce kentte terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 11-14 Aralık tarihleri arasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde B.G. ve R.D. isimli yaşı küçük kız çocuklarını PKK/KCK’ya teslim etmek için Şırnak’a götürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. ve H.K. isimli şüpheli şahısların adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Şırnak istikametinden gelen bir araç içerisinde bulunan S.E. isimli bir kadının çantasında bir adet el bombası, T.S. ve H.Z. isimli şahısların üzerlerinden çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiğine de dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

73 ADET MOLOTOFKOKTEYLİ YAKALANDI

“Ele geçen dokümanlarda yapılan incelemesi neticesinde üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen L.G. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; güvenlik güçleri ile çatışmaların devam ettiği illere gönderilmek üzere çok sayıda ilkyardım malzemesi ve ameliyatlarda kullanılan tıbbi malzeme ele geçirildi. İcra edilen denetimlerde sahte kimlik taşıdığı ve terör nitelikli suçtan arandığı tespit edilen A.T. isimli şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. PKK/KCK bölücü terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak il merkezinde önceki gün yapılan çalışmalar kapsamında ise içecek şişelerine hazırlanmış kullanıma hazır toplam 73 adet molotofkokteyli ele geçirildi.”