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Sihirbazlar Çetesi 2 fragman film izle

İlk filmi 2013 yılında vizyona giren Sihirbazlar Çetesi, farklı içeriği ve izleyiciyi ekrana bağlayan sahneleriyle oldukça beğeni toplamıştı.Yeni film, ilk filmdeki ilüzyon ve sihirbazlık numaralarıyla soygun,hırsızlık ve intikam alma olaylarının devamı niteliğinde. İlk filmde de boy gösteren Jesse Eisenberg'e ; Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson ve Michael Caine eşlik edecek. Yönetmenliğini Jon M. Chu’nun yaptığı filmin senaryosu Pete Chiarelli ve Ed Solomon’a emanet edilecek.

İlk filmi 2013 yılında vizyona giren Sihirbazlar Çetesi, farklı içeriği ve izleyiciyi ekrana bağlayan sahneleriyle oldukça beğeni toplamıştı.Yeni film, ilk filmdeki ilüzyon ve sihirbazlık numaralarıyla soygun,hırsızlık  ve intikam alma olaylarının devamı niteliğinde. İlk filmde de boy gösteren Jesse Eisenberg'e ; Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson ve Michael Caine eşlik edecek. Yönetmenliğini Jon M. Chu’nun yaptığı filmin senaryosu Pete Chiarelli ve Ed Solomon’a emanet edilecek. 

Yapım, ilki 2013 yılında seyircisiyle buluşan ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı bir soygun/intikam hikayesini konu alan suç gerilimi Sihirbazlar Çetesi'nin devamı niteliğinde. Kadroda ilk filmden J. Daniel Atlas olarak tanıdığımız Jesse Eisenberg'e Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson ve Michael Caine'nin yanı sıra bu sefer eşlik edecek isimler dedikodu kulislerinde Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan ve Jay Chou olarak geçiyor. Senaryoda kalem oynatacak isimlerse Pete Chiarelli ve Ed Solomon.

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Sihirbazlar Çetesi 2
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