Sihirbazlar Çetesi 2 fragman film izle

Yapım, ilki 2013 yılında seyircisiyle buluşan ve ilüzyon marifetiyle çok başarılı bir soygun/intikam hikayesini konu alan suç gerilimi Sihirbazlar Çetesi'nin devamı niteliğinde. Kadroda ilk filmden J. Daniel Atlas olarak tanıdığımız Jesse Eisenberg'e Mark Ruffalo, Dave Franco, Woody Harrelson ve Michael Caine'nin yanı sıra bu sefer eşlik edecek isimler dedikodu kulislerinde Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan ve Jay Chou olarak geçiyor. Senaryoda kalem oynatacak isimlerse Pete Chiarelli ve Ed Solomon.