Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigara İçenlere Çok Kötü Haber Büyük Zam Kapıda

Sigara tiryakilerine çok kötü bir haber geldi yapılacak zammın yanında SGK payıda eklenince fiyatlar sigara içenlerin ceplerini yakacağa benziyor

Sigara İçenlere Çok Kötü Haber Büyük Zam Kapıda
 Sigara tiryakilerine çok kötü bir haber geldi yapılacak zammın yanında SGK payıda eklenince fiyatlar sigara içenlerin ceplerini yakacağa benziyor

Sigara içenlerin içmeyenlere göre kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha yüksek olması ve bu pahalı tedavilerin SGK tarafından finanse edilmesi, yeni bir uygulamayı gündeme getirdi.



Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılması beklenen düzenlemeye göre, sigara satışlarından paket başına SGK payı alınacak. 



Düzenleme yasalaşırsa sigaralara paket başı 50 kuruş civarında SGK zammı yapılması bekleniyor. Böylece; Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilave gelir kaynağı sağlanacağı gibi sigara tiryakilerinin muhtemel sağlık masrafları da paket paket tahsil edilecek.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Sigara
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.