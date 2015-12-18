Siber saldırı kapıda Türk-Rus Hack savaşı başladı

Rus hackerların Türkiye’deki işbirlikçileriyle birlikte devlet sitelerine ve kendilerine saldırı başlattığını anlatan Türk hacker Skorsky, tüm Türk halkını bu konuda dikkatli olmaya çağırarak, “Rus ve Ermeni operasyonlarımızdan sonra Rus hackerlardan çok büyük bir saldırı altındayız. Son 1 haftadır bunu yoğunlaştırdılar. Beyaz Rusya, Rusya, Ermenistan, Polonya, Mısır, İran gibi ülkelerde olan hackerlar, ‘tr’ uzantılı sunuculara saldırıyorlar. Başta Rus hackerlar devlet sitelerine yoğunlaşarak bizim sunucularımıza çok büyük hasarlar vermek istiyorlar. Aynı zamanda bu saldırılar mail yolu ile gazetecilere, devlet yetkililerine, iş adamlarına geliyor. Kesinlikle reklam vb mailleri kimse açmasın, açtıkları takdirde bütün girdikleri bilgiler onların tarafına geçer; kredi kartı, şifreler, özel belgeler vb.” açıklamasını yaptı



"RUSLARIN YERLİ İŞBİRLİKÇİLERİ VAR"

1 ay içerisinde bu saldırıların daha da yoğunlaşacağını anlatan Skorsky, “Anonymous, Redhack gibi ‘kara korsan’ dediğimiz hackerlar da bunlarla iş birliği içerisinde” dedi. Kendileri gibi milli ve manevi değerleri savunan hackerların bu saldırılara misli ile cevap verdiğini de ekledi. Skorksy, 16 Aralık’ta Rusya’da belirli saatlerde facebook, twitter, gmail, google, mailru gibi sitelere erişimi kapattıklarını da ekledi.

Türkiye’de siber ağlarda yaşanan sıkıntının katbekat fazlasının Rusya’da yaşandığını anlatan Türk hacker, “Bu saldırıların Türk hackerlar tarafından gerçekleştiğinin farkındalar. Onlar ateş istedi, biz ise cehennem olduk geldik” ifadelerini kullandı.