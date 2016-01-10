Show TV Mayıs Kraliçesi Dizisi Oyuncuları - Oyuncu Kadrosu - Yeni Katılan Oyuncuları

Tartışmalara konu olan Kore uyarlaması dizi Mayıs Kraliçesi tanıtımı yapıldı. Başrolünde Yağmur Tanrısevsin'in olacağı Mayıs Kraliçesi Eylül ayında Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Mayıs Kraliçesi oyuncu kadrosu, konusu ve tüm ayrıntılar haberimizde..



Erdal Özyağcılar ve Birol Güven arasında tartışma yaratan Mayıs Kraliçesi başlıyor. Erdal Özyağcılar'ın kendi yarattığı karakteri çaldığını iddia ettiği Birol Güven, durumun mahkemeye taşınacağını söylemişti.



MinT Yapım'ın hazırlıklarına devam ettiği son günlerin en çok ses getiren projesi Mayıs Kraliçesi dizisinin başrol oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, canlandıracağı karakter için değiştirdiği imajıyla çok ses getirecek. Tanrısevsin, Mayıs Kraliçesi’nde tersanede gemi yapımında çalışan kaynak işçisi bir kızı canlandıracak.

MinT Yapım'ın yeni sezon için hazırlıklarına devam ettiği iddialı dizisi Mayıs Kraliçe'sinin başrol oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, canlandıracağı karakter için bambaşka bir imaja büründü.

Tersanede çalışan kaynakçı kız Nehir'i canlandıracağı Mayıs Kraliçesi için kaynak yapmayı öğrenen başarılı oyuncu, saçlarını kestirip siyaha boyattı.

Günlerdir rolü için hazırlık yapan ve bir hayli heyecanlı olduğunu belirten Tanrısevsin'in yeni imajı sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Kore'nin en sevilen dizilerinden May Queen'in uyarlaması olan Mayıs Kraliçesi'nin Türkçe’ye uyarlanan senaryosunu Emre Kavuk kaleme alıyor.

Önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak olan dizinin yapımcılığını Birol Güven, yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt üstleniyor.

Show Tv'de yayınlanacak olan Mayıs Kraliçesi'nin Ekim ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Yağmur Tanrısevsin "Güneşi Beklerken" dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızı "blumia hastası" "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema filminde The Tragedy adlı korku filminde Jennifer rolünü canlandırmıştır. Bambi reklamının marka yüzü olmuştur.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü son sınıf öğrencisidir. Sanat kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında birlikte devam ettirmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi oyunculuk eğitimi aldığı bazı isimlerdir. Boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim ile ilgilenmektedir.

"Aşk Ağlatır" adlı sinema filminde oynadı. Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili dizilerinde konuk oyuncu olarak bulundu. Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakterine hayat verdi. 2014 sonbaharı itibari ile Kaçak isimli dizide Haluk Bilginer'in kızı olarak Tülay Mengen karakterini canlandırdı.Şu anda Bana Baba Dedi dizisinde Didem karakterini canlandırmaktadır.