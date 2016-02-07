Show TV İlişki Durumu Karışık Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor

Show TV'nin yaz ekranına damgasını vuracak projelerden birisi olan "İlişki Durumu: Karışık"; Aşk, kıskançlık, gurur, dostluk ve yanlış anlamaların el ele gideceği bir aşk oyunu hikayesi. Dizide neşe, duygusallık ve heyecan da hiç eksik olmayacak. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Pamir Pekin ve Eda Ece'nin yer aldığı dizinin yapımcılığını MF Yapım-Faruk Bayhan'ın üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor.



Evde kendi halinde hikaye yazmakta olan Ayşegül, arkadaşlarının yaptığı sürprizle kendini Yunanistan’da tatilde bulur. Arkadaşlarının finanse ettikleri bu tatilde tesadüfen ünlü dizi oyuncusu Can Tekin’le tanışan Ayşegül, kısa sürede işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını anlayacaktır. Arkadaşlarının ona hazırladıkları asıl ‘sürpriz’ başkadır. Apar topar İstanbul’a döndüğünde gerçeklerle yüzleşir: artık bir evi yoktur. Sürprizler bununla da bitmez, Ayşegül’ün hayatı tekrar karşısına çıkan Can’la birlikte tamamen değişecektir.