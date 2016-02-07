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Show TV İlişki Durumu Karışık Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor

İlişki Durumu Karışık Dizisi Oyunculаrı - Dizidе Hangi Kаrаktеr Hangi Oyuncu Cаnlаndırıyоr? - Ilişki Durumu Karışık Kim Söylüyоr Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 7 Şubаt 2016 Pаzаr tаrihindе yаyınlаnаn hаbеrimizdе. İlişki Durumu Karışık oyuncu kаdrоsu kimlеrdеn оluşuyоr? Shоw TV'nin yаz еkrаnınа dаmgаsını vurаn prоjеlеrdеn

Show TV İlişki Durumu Karışık Dizisi Erkek ve Bayan Oyuncuları Kim Kimi Canlandırıyor

 Show TV'nin yaz ekranına damgasını vuracak projelerden birisi olan "İlişki Durumu: Karışık"; Aşk, kıskançlık, gurur, dostluk ve yanlış anlamaların el ele gideceği bir aşk oyunu hikayesi. Dizide neşe, duygusallık ve heyecan da hiç eksik olmayacak. Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Pamir Pekin ve Eda Ece'nin yer aldığı dizinin yapımcılığını MF Yapım-Faruk Bayhan'ın üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor.


Evde kendi halinde hikaye yazmakta olan Ayşegül, arkadaşlarının yaptığı sürprizle kendini Yunanistan’da tatilde bulur. Arkadaşlarının finanse ettikleri bu tatilde tesadüfen ünlü dizi oyuncusu Can Tekin’le tanışan Ayşegül, kısa sürede işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını anlayacaktır. Arkadaşlarının ona hazırladıkları asıl ‘sürpriz’ başkadır. Apar topar İstanbul’a döndüğünde gerçeklerle yüzleşir: artık bir evi yoktur. Sürprizler bununla da bitmez, Ayşegül’ün hayatı tekrar karşısına çıkan Can’la birlikte tamamen değişecektir. 
Ayşegül, yakın arkadaşları Efe ve Ece'nin oyununa gelerek süpriz tatil yalanına inanarak yola çıkıyor. Efe ve Ece'nin düzmece tatile gönderdiği Ayşegül, uçağa binmeden önce evinin satış evraklarına imza attığından bir haberdi.

Ayşegül kendisine oynanan tüm bu oyunlardan habersiz yeni bir hayata doğru yola cıkıyor. Döndüğünde ise her şey çok farklı olacak!

Başrollerinde Seren Şirince, Berk Oktay, Pamir Pekin ve Eda Ece’nin yer aldığı dizinin yapımcılığını MF Yapım-Faruk Bayhan’ın üstleniyor.
 
Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alıyor.
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İlişki Durumu Karışık
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