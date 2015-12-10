Show TV Canlı İzle - Show TV Donmadan İzle - Show TV Yayın Akışı Show TV Canlı Donmadan HD İzle Show TV

Show TV Canlı İzle - Show Canlı Yayın Linki - Türkiye'nin en çok izlenen kanalları arasında olan Show TV'yi izlemek için canlı yayın linki haberimizde mevcuttur. Ayrıca günlük olarak Show TV ekranlarının yayın akışını buradan öğrenebilirsiniz.. Show TV 2015-16 yılı yeni sezon programlarını, dizilerini anlık takip etmek için meydangazetesi.com.tr'den ayrılmayın...

Show TV ekranlarında birbirinden eğlenceli dizi ve programların yanında ayrıca EURO 2016 kapsamında Türkiye Milli Takımının ve diğer önemli Avrupa milli takım maçlarını da izleyebilirsiniz...

SHOW TV HAKKINDA KISACA

Show TV, Ciner Medya Grubu bünyesinde yayın yapan, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri. Show TV'nin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Serdar Çaloğlu, yönetim kurulu başkanı ise Mehmet Bülent Ergin'dir. Genel yayın yönetmeni ise Haluk Şirin'dir.

Show TV HD , 4 Ocak 2011'de kurulan, önceleri sadece belli programlarda Digiturk'ten yayın yapan kanal, 12 Ocak 2014'ten itibaren Show TV ile eş zamanlı yayın yapan Show TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece Digiturk 322. kanaldan izlenebilmekteyken 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte Show TV HD, Türksat 4A 12209 H 10000 3/4 frekansından, D-Smart 23. kanaldan, Digiturk 322. kanaldan, Filbox 12209 H 10000 3/4 frekansından, Türksat TKGS 4. kanaldan ve Tivibu 320. kanaldan da izlenebilmektedir.

DİZİLERİ

Acil Aşk Aranıyor

Asla Vazgeçmem

Deniz Yıldızı

İlişki Durumu: Karışık

Ne Münasebet

Yılanların Öcü

Gamsız Hayat