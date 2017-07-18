SGK prim ödemeleri hangi bankaya yapılır

Bankalar ve SGK’nın yapmış olduğu görüşmeler sonunda, SGK’nın belirli bankalara açmış olduğu tüm tahsilat türlerinin bu bankalara rahatlıkla ödenebileceği ve istendiği taktirde tüm bu ödemelerin bankalara ait kredi kartlarıyla yapılabileceği kararı alınmıştır.



Bu alınan karar doğrultusunda aylık primlerini belli bir plan üzerinde düzenli olarak ödemek isteyen kişiler, daha rahat bir ödeme planı ile SGK primlerini ödeyebileceklerdir. Bu sayede her birey kendisine en uygun gördüğü banka ile çalışma özgürlüğüne kavuşmuş oldu. SGK’ya yapılacak bu ödemeler cari aylar ile birlikte geçmiş ay borclarının tahsilatlarını da kapsamaktadır.



SGK prim ödemelerinin rahatlıkla yapılabileceği bankalar listesi şu şekildedir :



1. Akbank

2. Albaraka Türk Katılım Bankası

3. Alternatifbank

4. Anadolubank

5. Citibank

6. Denizbank

7. Euro Tekfenbank

8. Finansbank

9. Fortisbank

10. Garanti Bankası

11. Halkbank

12. HSBC Bankası

13. ING Bank

14. Kuveyt Türk Katılım Bankası

15. Millenniumbank

16. Şekerbank

17. Tekstilbank

18. Turkish Bank

19. Turklandbank

20. Türk Ekonomi Bankası

21. Türkiye Finans Katılım Bankası

22. Türkiye İş Bankası

23. Vakıflar Bankası

24. Yapı Kredi Bankası

25. Ziraat Bankası



Kredi kartı ile SGK prim ödemelerini yapacak olan şahıslardan bankaların alacağı komisyon bedelleri ise, bankaların genel uygulama tarifesi olarak kabul edildi. SGK’nın kendi web sitesindan de primlerin kredi kartları ile ödenmesi için çalışmaları devam ediyor. Bu sayede tüm bankaların kredi kartları ile şahıslar prim ve diğer ödemelerini SGK’nın kendi sitesi üzerinden de yapabilecekler.