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SGK prim ödemeleri hangi bankaya yapılır

SGK prim ödemeleri hangi bankaya yapılır? İşte SGK prim ödemeleri yapılabilen bankalar

SGK prim ödemeleri hangi bankaya yapılır

Bankalar ve SGK’nın yapmış olduğu görüşmeler sonunda, SGK’nın belirli bankalara açmış olduğu tüm tahsilat türlerinin bu bankalara rahatlıkla ödenebileceği ve istendiği taktirde tüm bu ödemelerin bankalara ait kredi kartlarıyla yapılabileceği kararı alınmıştır.

Bu alınan karar doğrultusunda aylık primlerini belli bir plan üzerinde düzenli olarak ödemek isteyen kişiler, daha rahat bir ödeme planı ile SGK primlerini ödeyebileceklerdir. Bu sayede her birey kendisine en uygun gördüğü banka ile çalışma özgürlüğüne kavuşmuş oldu. SGK’ya yapılacak bu ödemeler cari aylar ile birlikte geçmiş ay borclarının tahsilatlarını da kapsamaktadır.


SGK prim ödemelerinin rahatlıkla yapılabileceği bankalar listesi şu şekildedir :

1. Akbank
2. Albaraka Türk Katılım Bankası
3. Alternatifbank
4. Anadolubank
5. Citibank
6. Denizbank
7. Euro Tekfenbank
8. Finansbank
9. Fortisbank
10. Garanti Bankası
11. Halkbank
12. HSBC Bankası
13. ING Bank
14. Kuveyt Türk Katılım Bankası
15. Millenniumbank
16. Şekerbank
17. Tekstilbank
18. Turkish Bank
19. Turklandbank
20. Türk Ekonomi Bankası
21. Türkiye Finans Katılım Bankası
22. Türkiye İş Bankası
23. Vakıflar Bankası
24. Yapı Kredi Bankası
25. Ziraat Bankası

Kredi kartı ile SGK prim ödemelerini yapacak olan şahıslardan bankaların alacağı komisyon bedelleri ise, bankaların genel uygulama tarifesi olarak kabul edildi. SGK’nın kendi web sitesindan de primlerin kredi kartları ile ödenmesi için çalışmaları devam ediyor. Bu sayede tüm bankaların kredi kartları ile şahıslar prim ve diğer ödemelerini SGK’nın kendi sitesi üzerinden de yapabilecekler.

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