Sezercik Tutuklandı! Sezer İnanoğlu Neden Tutuklandı?

İstanbul'da 2007 yılında düzenlenen bir polis operasyonunda evinden yapılan aramada Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, kokain çıkan Sezer İnanoğlu, aranırken polisle silahlı çatışmaya girmişti. Yakalandıktan sonra tutuklanan ve bir süre sonra serbest kalarak yargılanmasına devam edilen Sezer İnanoğlu hakkında Beykoz adliyesinde görülen davada 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. "Vahim olan mermi ve silahları satın alma ve taşıma, bulundurmak" suçundan hapis cezası alan Sezer İnanoğlu , cezasının kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu.



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Sezer İnanoğlu'nu yakalamak için bir operasyon düzenlendi. Beykoz'da gözaltına alınan Sezer İnanoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine getirildi. Geceyi burada geçiren Sezer İnanoğlu daha sonra hakkındaki yakalama kararı gereği Beykoz adliyesine gönderildi. Sezer İnanoğlu buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine kondu.