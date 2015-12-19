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Şevkat Yerimdar 2 Bizde Sakat Çok fragmanı film izle

İlk bölümünde seyircinin oldukça beğenisini kazanan Şevkat Yerimdar ikinci bölümü Bizde Sakat Çok ile kahkaha kaldığı yerden devam ediyor

İlk bölümünde seyircinin oldukça beğenisini kazanan Şevkat Yerimdar ikinci bölümü Bizde Sakat Çok ile  kahkaha kaldığı yerden devam ediyor 

Şevkat, düğün yapmak için dedesinden kalan evini satmak üzere Ankara’ya gider. Niyeti evi satıp hemen dönmektir fakat talihsiz aşık Sarper arabasının önüne atlayınca Şevkat’in planları altüst olur. Şevkat, kız tarafından dayak yiyen Sarper’in hesabını sormak için kahveyi basar ve macera böylece başlar. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Bülent İşbilen üstleniyor.
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