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Sevilen Dizide Müge Anlı Sürprizi

Evli ve Öfkeli dizisine 11. bölümüne sürpriz bir şekilde konuk olacak olan Müge Anlı ismi şimdiden heyecan yaratmış durumda

Sevilen Dizide Müge Anlı Sürprizi
 Evli ve Öfkeli dizisine 11. bölümüne sürpriz bir şekilde konuk olacak olan Müge Anlı ismi şimdiden heyecan yaratmış durumda
Birce Akalay, Ebru Cündübeyoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayça Erturan, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak ve Sinan Eroğlu gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Müge Anlı sürpriz konuk olacak.

DENİZ, SERAY SEVER'İN PROGRAMINA KATILACAK

Evli ve Öfkeli dizisinin 11. bölümünde Deniz karakteri, Müge Anlı'nın programına katılacak ve Seray Söyler'in kızı olduğunu açıklayacak. Evli ve Öfkeli 20 Aralık 2015 Pazar akşamı ATV ekranlarından yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Evli Ve Öfkeli
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