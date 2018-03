Şeker hastalarını heyecanlandıran haber

Tip 2 diyabet hastalığına cerrahi yollarla çözüm getiren metabolik cerrahiameliyatları hakkında halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı; çalışmalarına 26 Aralık’ta Samsun’da başlıyor…

Vakıf Başkanı Doç. Dr. Alper Çelik yaptığı açıklamada, Türkiye'nin metabolik cerrahi alanında dünyanın en büyük ikinci serisine sahip olduğunu belirterek tip 2 diyabetin en etkili tedavisi olduğu bilinen bu hastalardan elde edilen bilgi ve tecrübelerin diğer hekimlerle paylaşılması gerektiğini ifade ediyor.

Doç. Dr. Çelik şöyle devam ediyor: “Bizler girdiğimiz her platformda bilginin paylaşılarak arttığını belirtiyoruz. Bilimsel her çalışmanın temelinde bu davranış esastır. Bildiklerimizi ne kadar çok meslektaşımıza aktarırsak, diyabetle savaş konusunda o kadar çok yol kat edeceğiz. Önceden bu ameliyatlarla ilgili bilgi sahibi olabilmeniz için dünyayı dolaşmanız gerekiyordu. Ama artık bu ameliyatlar Türkiye'de de başarıyla uygulanıyor. Hatta yaptığımız ameliyatlarla şu anda dünyanın en büyük ikinci hasta serisine sahibiz. Dolayısıyla artık metabolik cerrahiye ilgi duyan ve çalışmalarına bu alanda devam etmek isteyen meslektaşlarımızın hiçbir yere gitmesine gerek kalmadı. Metabolik Cerrahi Okulu ile tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi adına elde ettiğimiz her bilgiyi ve tecrübeyi hekim arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz.

Elde ettiğimiz her yeni tecrübeyi Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı çatısı altında toplayıp dünyada bu alanda yapılan bilimsel çalışmalara öncülük ediyoruz. Bu ameliyatların daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Resmi rakamlara göre Türkiye nüfusunun en az 7 milyonu diyabet hastası. Etkisi ispat edilmiş tedavileri ne kadar çok lokasyonda uygulayabilirsek o kadar çok hastaya ulaşma imkânımız olacak.”