Sayısal Loto Sonuçları - Milli Piyango İdaresi Kazanan Numaralar - Sayısal Loto 6 Şubat 2016 Cumartesi Çekiliş Sonuçları

Sayısal Loto çekilişi sonuçları yayınlandı. Milli Piyango İdaresi şans oyunlarından Sayısal Loto kazandırmaya devam ediyor.Cumartesi akşamı yapılan Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? MPİ kazanan şanslı numaralar, büyük ikramiye kazanan il/ilçe, Sayısal Loto çekiliş sonucunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte kazanan şanslı numaralar...







Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunu SAYISAL LOTO Cumartesi akşam 21:00'da çekilmektedir.





Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sayısal Loto Sonucları 1004. Hafta

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Kazanan İl ve İlçeler : KADIKÖY/İSTANBUL,GAZİEMİR/İZMİR



6 Bilen Kişi Sayısı : 2



Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 809.803,65 TL



5 Bilen Kişi Sayısı : 230



Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 2.967,00 TL



4 Bilen Kişi Sayısı : 11499



Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 45,10 TL



3 Bilen Kişi Sayısı : 204465



Kişi Başına Düşen İkramiye Tutarı : 7,05 TL



Sayısal Loto Çekilişi Sonuçları İçin Tıklayınız Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.