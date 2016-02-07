Samsung Galaxy S7 Edge ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak ve tüm özellikleri

Uzun bir süre mobil dünyasını meşgul edecek.Samsung’un Mart 2016’da duyuracağı üst seviye akıllı telefon için ilk test çalışmaları başlamış durumda. Samsung Galaxy S7 Edge Teknik Özellikleri - Türkiye Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi Hepsi ve daha fazlası haberin devamında...

Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları







Samsung amiral gemileri Galaxy S6-S6 Edge'yi tanıttıktan sonra Galaxy S7 için çalışmalara başladı. Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları ne olacak? Samsung amiral gemileri Galaxy S6-S6 Edge'yi tanıttıktan sonra Galaxy S7 için çalışmalara başladı. Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları ne olacak?

Samsung yeni çıkarttığı telefonlarının özellikleriyle teknolojide çıta bir üst kademeye taşıdı. Satış fiyatları piyasa fiyatlarının üzerinde yer alsa da, S6 ve S6 Edge modelleri daha satışa sunulmadan tükendi. Kullanıcılar verdikleri ön siparişlerle stoklarda bulunan telefonları şimiden bitirdi. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip Galaxy S6 ve S6 Edge bu kadar beğeni alırken, Galaxy S7'nin ne zaman çıkacağı da büyük merak konusu oldu.

Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak?

Dış basında yer alan haberlere göre Samsung Galaxy S7'nin 2016 Mart ayında çıkacağı belirtildi. Akıllı telefon pazarında oldukça seri bir üretim sağlayan Samsung bir çok telefon modeliyle farklı müşteri seçeneklerine göre, birden çok modelle hitap ediyor. Samsung Galaxy S7'nin teknik özellikleriyle de Apple'ın oldukça üstüne çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S serisiyle ciddi bir başarı elde etti. Apple ile liderlik yarışında önemli bir koz olarak elde tutulan S serisi son olarak S6 modeliyle ciddi bir satış rakamı elde edecek gibi gözüküyor. S serisinin bugüne kadar çıkış tarihleri ise şu şekilde:

Galaxy S4 - Mart 2013

Galaxy S5 - Mart 2014

Galaxy S6 - Mart 2015

Galaxy S7 - çıkış tarihi 2016 Mart

Akıllı telefon sektöründe özellikleriyle göz dolduran S serisi, Galaxy S7 modelinde de gelişmiş özelliklere sahip olacak. Galaxy S7'nin tahmin edilen teknik özellikleri ise şu şekilde:

Galaxy S7 Bellek

Samsung bellek konusunda ki tutumunu duyurmuştu. LDDR4 8GB uydurma olacağını bellek modülleri 4 GB RAM Box . Şimdi biraz daha gelişmiş çipleri LDDR4 sadece ama 6 GB RAM sığacak olan "düşük nano ölçekte" oluşturulan olması bekleniyor.

Galaxy S7 RAM

Samsung Galaxy S7 6 GB RAM ile geliyor olacak. Aynı zamanda o süper-hızlı haliyle tüm işlemler göz açıp kapatıncaya kadar halledilebilecek.

Galaxy S7 İşlemci

Gerçek Octa çekirdekli 3.X GHz işlemci , böylece bu temelde yerine Samsung'un S6 avrrived bir 14nm sürecine dayalı bir 64-bit okta-çekirdekli Exynos işlemci ile, gibi Q ualcomm çip önceki cihazlarda bulunan. Yani, biz "daha az bir şey bekleyebilirsiniz Gerçek Octa çekirdekli 3.X GHz işlemci ". Samsung teknolojisi çok devrimci yapmak zor çalışıyor gibi frekans 3.x + GHz olacak. Bahsettiğimiz gibi diğer taraftan, Samsung Galaxy S7 vitrin tasarımında ilginç bir şey olmalı ve evet Samsung bireylerin arzularının sonra alacaktı.

Galaxy S7 Ekran

Samsung Galaxy S7'nin 4K ekran çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor. 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak S7, QHD ekrana sahip Super AMOLED ekran teknolojisiyle çıkacak. Yazılım teknolojisi olarak ise Android 6.0.x güncel lemesiyle piyasaya çıkması bekleniyor.

Galaxy S7 Kamera

Samsung kamera konusunda iddiasını bir türlü ortaya çıkartamıyor. Galaxy S6 F1.9 lens ve yüksek çözünürlüklü sensörler ile 16 MP arka ve 5.1 MP ön uç cihazı ile geldi. Bu Otomatik Gerçek zamanlı High Dynamic Range (HDR) ek olarak, Akıllı Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve IR Beyaz Dengesi da askere teknolojisine gelişmiş ışık hassasiyetleri ve net kamera çözümleri sunmak Algılama.

Yani, S7'nin 30 MP arka kamera ultra düşük ışık duyarlılığı sensörü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ön kamerasının ise 7 MP olacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S7 Teknik Özellikler Kısaca:

Gerçek Octa-Çekirdekli 3.X GHz işlemci

3D 4K çözünürlüklü ekran veya 5.2 inç ölçme 2K esnek ekran

6GB RAM

30 MP ultra düşük ışık hassasiyeti sensörü

Ultra Hızlı Parmak İzi Sensörü dedektif

Mini Projektör

Süper hızlı şarj pil (süresi 5 Dakika Şarj)

Samsung Galaxy S7 satış fiyatları:

Telefon farklı ülkelerde aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulacak.

ABD : 999 $

İngiltere : 999 $

Kanada : 999 $

Hindistan : Rs 68.500

İtalya : 840 €

Danimarka : 6240 Danimarka Kronu

Avustralya : AU $ 1,245

Almanya : 840 €

Belçika : 840 €

Güney Afrika : 11.145 Güney Afrika Randı

Endonezya : 11.542.264 Endonezya Rupisi

Malezya : 3652 Malezya Ringiti