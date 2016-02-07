Samsung Galaxy S7 Edge ne zaman çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak ve tüm özellikleri

Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları
Samsung amiral gemileri Galaxy S6-S6 Edge'yi tanıttıktan sonra Galaxy S7 için çalışmalara başladı. Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları ne olacak? Samsung amiral gemileri Galaxy S6-S6 Edge'yi tanıttıktan sonra Galaxy S7 için çalışmalara başladı. Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak? Galaxy S7 teknik özellikleri ve satış fiyatları ne olacak?
Samsung yeni çıkarttığı telefonlarının özellikleriyle teknolojide çıta bir üst kademeye taşıdı. Satış fiyatları piyasa fiyatlarının üzerinde yer alsa da, S6 ve S6 Edge modelleri daha satışa sunulmadan tükendi. Kullanıcılar verdikleri ön siparişlerle stoklarda bulunan telefonları şimiden bitirdi. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip Galaxy S6 ve S6 Edge bu kadar beğeni alırken, Galaxy S7'nin ne zaman çıkacağı da büyük merak konusu oldu.
Samsung Galaxy S7 ne zaman çıkacak?
Dış basında yer alan haberlere göre Samsung Galaxy S7'nin 2016 Mart ayında çıkacağı belirtildi. Akıllı telefon pazarında oldukça seri bir üretim sağlayan Samsung bir çok telefon modeliyle farklı müşteri seçeneklerine göre, birden çok modelle hitap ediyor. Samsung Galaxy S7'nin teknik özellikleriyle de Apple'ın oldukça üstüne çıkması bekleniyor.
Samsung Galaxy S serisiyle ciddi bir başarı elde etti. Apple ile liderlik yarışında önemli bir koz olarak elde tutulan S serisi son olarak S6 modeliyle ciddi bir satış rakamı elde edecek gibi gözüküyor. S serisinin bugüne kadar çıkış tarihleri ise şu şekilde:
Galaxy S4 - Mart 2013
Galaxy S5 - Mart 2014
Galaxy S6 - Mart 2015
Galaxy S7 - çıkış tarihi 2016 Mart
Akıllı telefon sektöründe özellikleriyle göz dolduran S serisi, Galaxy S7 modelinde de gelişmiş özelliklere sahip olacak. Galaxy S7'nin tahmin edilen teknik özellikleri ise şu şekilde:
Galaxy S7 Bellek
Samsung bellek konusunda ki tutumunu duyurmuştu. LDDR4 8GB uydurma olacağını bellek modülleri 4 GB RAM Box . Şimdi biraz daha gelişmiş çipleri LDDR4 sadece ama 6 GB RAM sığacak olan "düşük nano ölçekte" oluşturulan olması bekleniyor.
Galaxy S7 RAM
Samsung Galaxy S7 6 GB RAM ile geliyor olacak. Aynı zamanda o süper-hızlı haliyle tüm işlemler göz açıp kapatıncaya kadar halledilebilecek.
Galaxy S7 İşlemci
Gerçek Octa çekirdekli 3.X GHz işlemci , böylece bu temelde yerine Samsung'un S6 avrrived bir 14nm sürecine dayalı bir 64-bit okta-çekirdekli Exynos işlemci ile, gibi Q ualcomm çip önceki cihazlarda bulunan. Yani, biz "daha az bir şey bekleyebilirsiniz Gerçek Octa çekirdekli 3.X GHz işlemci ". Samsung teknolojisi çok devrimci yapmak zor çalışıyor gibi frekans 3.x + GHz olacak. Bahsettiğimiz gibi diğer taraftan, Samsung Galaxy S7 vitrin tasarımında ilginç bir şey olmalı ve evet Samsung bireylerin arzularının sonra alacaktı.
Galaxy S7 Ekran
Samsung Galaxy S7'nin 4K ekran çözünürlüğüne sahip olması bekleniyor. 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak S7, QHD ekrana sahip Super AMOLED ekran teknolojisiyle çıkacak. Yazılım teknolojisi olarak ise Android 6.0.x güncel
lemesiyle piyasaya çıkması bekleniyor.
Galaxy S7 Kamera
Samsung kamera konusunda iddiasını bir türlü ortaya çıkartamıyor. Galaxy S6 F1.9 lens ve yüksek çözünürlüklü sensörler ile 16 MP arka ve 5.1 MP ön uç cihazı ile geldi. Bu Otomatik Gerçek zamanlı High Dynamic Range (HDR) ek olarak, Akıllı Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ve IR Beyaz Dengesi da askere teknolojisine gelişmiş ışık hassasiyetleri ve net kamera çözümleri sunmak Algılama.
Yani, S7'nin 30 MP arka kamera ultra düşük ışık duyarlılığı sensörü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ön kamerasının ise 7 MP olacağı tahmin ediliyor.
Galaxy S7 Teknik Özellikler Kısaca:
Gerçek Octa-Çekirdekli 3.X GHz işlemci
3D 4K çözünürlüklü ekran veya 5.2 inç ölçme 2K esnek ekran
6GB RAM
30 MP ultra düşük ışık hassasiyeti sensörü
Ultra Hızlı Parmak İzi Sensörü dedektif
Mini Projektör
Süper hızlı şarj pil (süresi 5 Dakika Şarj)
Samsung Galaxy S7 satış fiyatları:
Telefon farklı ülkelerde aşağıdaki fiyatlarla satışa sunulacak.
ABD : 999 $
İngiltere : 999 $
Kanada : 999 $
Hindistan : Rs 68.500
İtalya : 840 €
Danimarka : 6240 Danimarka Kronu
Avustralya : AU $ 1,245
Almanya : 840 €
Belçika : 840 €
Güney Afrika : 11.145 Güney Afrika Randı
Endonezya : 11.542.264 Endonezya Rupisi
Malezya : 3652 Malezya Ringiti