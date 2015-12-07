Samsung Apple'a Daha Fazla Dayanamadı Yenilgiyi Kabul Etti

Teknoloji devleri Apple ile Samsung arasında patent yüzünden 5 yıldır süren davada, Samsung tazminat ödemeyi kabul etti.

1 MİLYAR DOLAR İSTEDİ YARISINI ALACAK

Apple, 5 yıl önce patent ihlali gerekçesiyle Güney Kore merkezli Samsung'a 1 milyar dolarlık bir tazminat davası açmıştı. ABD mahkemesinin kararına göre; Samsung, Apple'a 548 milyon 176 bin dolar tazminat ödeyecek.

APPLE İLK KEZ TAZMİNAT ALDI

Apple avukatı Florian Mueller, uzun yıllardır patent davalarından 1 cent bile alamayan Apple’ın yarım milyar dolar alacak olmasının şirket adına çok önemli olduğunu söyledi.

DAVA GEREKÇESİ

Apple, Samsung'un Galaxy S2'de kullanılan köşeli tasarımın iPhone 4'ten çalındığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.