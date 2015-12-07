Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Samsung Apple'a Daha Fazla Dayanamadı Yenilgiyi Kabul Etti

Son 5 yıldır Apple ile Samsung arasındaki dava sonunda Samsung'un kabul etmesi ile sona erdi, patent davasında Samsung Apple'a tazminat ödemeyi kabul etti

Samsung Apple'a Daha Fazla Dayanamadı Yenilgiyi Kabul Etti
 Son 5 yıldır Apple ile Samsung arasındaki dava sonunda Samsung'un kabul etmesi ile sona erdi, patent davasında Samsung Apple'a tazminat ödemeyi kabul etti
Teknoloji devleri Apple ile Samsung arasında patent yüzünden 5 yıldır süren davada, Samsung tazminat ödemeyi kabul etti.
1 MİLYAR DOLAR İSTEDİ YARISINI ALACAK
Apple, 5 yıl önce patent ihlali gerekçesiyle Güney Kore merkezli Samsung'a 1 milyar dolarlık bir tazminat davası açmıştı. ABD mahkemesinin kararına göre; Samsung, Apple'a 548 milyon 176 bin dolar tazminat ödeyecek.
APPLE İLK KEZ TAZMİNAT ALDI
Apple avukatı Florian Mueller, uzun yıllardır patent davalarından 1 cent bile alamayan Apple’ın yarım milyar dolar alacak olmasının şirket adına çok önemli olduğunu söyledi.
DAVA GEREKÇESİ
Apple, Samsung'un Galaxy S2'de kullanılan köşeli tasarımın iPhone 4'ten çalındığı gerekçesiyle tazminat davası açmıştı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
AppleSAMSUNGPatent
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.