Şampiyon Motorcu Cezayı Yedi!

Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, memleketi Adapazarı'nda Ferrari marka otomobilini park yasağını belirten tabelanın hemen önüne ve kaldırıma park edince 92 lira para cezası kesildi.



YASAK YERE ARABASINI PARK ETTİ

Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, kayınvalidesi Yamina Abdoun'un şampiyonluk hediyesi olan Ferrari marka otomobilini Adapazarı'nda trafiğin en yoğun olduğu yerlerden olan Şal Sokak'ta park yasağı tabelasının hemen önüne park etti.





92 LİRA PARA CEZASI

54 MA 001 plakalı Ferrari marka otomobilin bir kısmı kaldırıma çıkarken, araç herkesin dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar lüks otomobil ile selfie çekildi. 'Park Yasağı' ve 'Araç Çekilir' levhalarının hemen önüne park edilen lüks otomobilin park yasağını ihlal ettiğine dair fotoğraflar yerel medyada yayınlanınca, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Şehiriçi Trafik Şubesi ekipleri, Kenan Sofuoğlu'na "Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek" suçundan 92 lira para cezası kesti.