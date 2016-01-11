Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 11 Ocak Pazartesi Galatasaray 6-8 Trabzonspor Maç Özeti İzle

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvasında karşılaşmalar tamamlandıkça heyecan o kadar artıyor, son karşılaşmaların sonuçları golleri ve geniş özetini 11 Ocak Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz, turnuva 11 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da devam edecek, mücadeledeki hırs heyecan izleyiciye tam anlamı ile futbol şöleni sunuyor Acun Medya tarafından TV8 ekranlara gelen 4 Büyükler Salon Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 11 Ocak Pazartesi Sonuçları:

Galatasaray 6-8 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş 4-7 Fenerbahçe İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 08 Ocak Cuma Sonuçları:

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe 5-9 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 06 Ocak Çarşamba Sonuçları:

Fenerbahçe: 6-5 Trabzonspor İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş: 7-6 Galatasaray İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ





Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 04 Ocak Pazartesi Sonuçları:

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 02 Ocak Cumartesi Sonuçları:





Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak







Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Puan Durumu:





1- Galatasray 9

2- Fenerbahçe 7

3- Beşiktaş 6



4- Trabzonspor 5



Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası Takım Kadroları:

FENERBAHÇE TAKIMI

Recep Biler, Ali Güneş, Burhan Saatçioğlu, Erhan Albayrak, Tarık Daşgün, Ceyhun Eriş, Celil Sağır, Yusuf Şimşek, Serhat Akın, Elvir Baliç.

GALATASARAY TAKIMI

Kerem İnan, Ümit Davala, Ergün Penbe, Soner Tolungüç, Hasan Şaş, Evren Turhan, Ayhan Akman, Mustafa Kocabey, Ümit Karan, Hakan Ünsal.

BEŞİKTAŞ TAKIMI

Fevzi Tuncay, Ali Tandoğan, Alpay Özalan, Koray Avcı, Sertan Eser, Tayfur Havutçu, Tümer Metin, Ahmet Dursun, Oktay Derelioğlu, İlhan Mansız.

TRABZONSPOR TAKIMI





Metin Aktaş, Emrah Eren, Çağdaş Atan, Hasan Üçüncü, Güngör Öztürk, Soner Boz, Erman Özgür, Yattara, Mehmet Yılmaz, Hami Mandıralı.

Sakarya 4 Büyükler Salon Turnuvası 13 Ocak Çarşamba günüvemaçları ile devam ediyor, Galatasaray 9 Puanın avantajı ile grupta liderliğini sürdürür durumda hemen arkasında 6 puanla Beşiktaş takip ediyor, Fenerbahçe'nin 4 Trabzonspor'un ise 5 puanı var, heyecan hırs ve eğlence dolu turnuvanın yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba günü saat 20:00 itibariyle TV8 ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek