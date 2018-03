Sağlık Bakanlığı'ndan personel alımı! Tam 11 bin kişi işe alınacak!

Türkiye Halk Sağlığı kurumu, Türkiye hudut ve sahil sağlık genel müdürlüğü ile türkiye kamu hastaneleri kurumunda istahdam edilmek üzere tam tamına 11 bin 173 sözleşmeli personel alarak sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini amaçlıyor.

Sağlık bakanlığı 11 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak mı? Sağlık bakanlığı 11 bin sözleşmelisağlık personeli alımı ne zaman olacak, Sağlıkbakanlığı 11 bin sözleşmeli sağlık personeli alımbaşvuru şartları, Sağlık bakanlığı 11 bin sözleşmelisağlık personeli alımına kimler başvurabilir. Resmi Gazetede bugün 4924’e tabi sözleşmeli sağlıkpersonelinin hizmet birimleri yeniden belirlendi. Bu belirleme yapılırken, her yıl basın mensupları bu düzenlemeyi yanlış yorumlamakta ve sanki 11 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı şeklinde bir algı oluşturmaktadır. Oysaki yapılan sadece boş olan 5-10 pozisyonunun hizmet biriminin değiştirilmesinden ibarettir.



4924’e tabi sözleşmeli sağlık personeli istihdamı uygulaması, 2003 yılında yürürlüğe konulmuştu.



Az gelişmiş ilçelerde sağlık personeli istihdamını sağlamak için yürürlüğe konulan sistem kapsamında çok sayıda personel alımı yapılmış ancak daha sonra sistemin kullanımından vazgeçilmişti.



Memurlar.net’in haberine göre ancak sistem kapsamında hala tabip unvanında personel istihdamı yapılması mümkün olduğundan, istihdam edilecek personelin hizmet birimleri, Kanunun 1. maddesi gereğince her yılBakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir.



Oysaki yapılan sadece boş olan 5-10 pozisyonunun hizmet biriminin değiştirilmesinden ibarettir.



2015 yılı Temmuz ayındaki düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.



Temmuz ayındaki düzenlemeyle, bugünkü düzenlemeyi karşılaştırdığımızda şunu görmekteyiz: Unvanlar sadeleşmiş, boş pozisyonlardan 5 veya 10’unun hizmet birimi değişmiştir.



Bunun dışında bir değişiklik yer almamakta olup 11 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacağı şeklindeki tespitlerin tümü yanlıştır.











