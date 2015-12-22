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Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı

Rusya cami okul demeden IŞİD bahanesi ile sivilleri vurmaya devam ediyor, hedefte bu sefer Türkmen Dağı'nda bulunan Çümeyren Köyü vardı, vurdukları camide 4 sivil hayatını kaybetti

Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı
 Rusya cami okul demeden IŞİD bahanesi ile sivilleri vurmaya devam ediyor, hedefte bu sefer Türkmen Dağı'nda bulunan Çümeyren Köyü vardı, vurdukları camide 4 sivil hayatını kaybetti

Rusya'nın bombardımanı ve rejim güçlerinin saldırıları altında bulunanTürkmen dağı bölgesindeki Çümeyren Köyü'nde bulunan cami Rus füzeleri tarafından yerle bir edildi. Enkaza dönen cami saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Rus güçleri Türkmen Dağı bölgesindeki saldırılarına yoğun şekilde devam ediyor. DAEŞ bahanesi ile Esed rejimi ile işbirliği içerisinde Suriye'deki sivilleri katleden Rus güçleri bu kez camiyi hedef aldı.

Türkmen dağı bölgesindeki Çümeyren Köyü'nde bulunan cami, Rus füzeleri tarafından yerle bir edildi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Humus, Halep ve Türkmen Dağındaki son iki günde Rus bombaları 23 sivilin hayatına mal oldu.

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RusyaTürkmen Dağı
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