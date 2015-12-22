Rusya vurmaya devam ediyor bu sefer hedefte cami vardı

Rusya'nın bombardımanı ve rejim güçlerinin saldırıları altında bulunanTürkmen dağı bölgesindeki Çümeyren Köyü'nde bulunan cami Rus füzeleri tarafından yerle bir edildi. Enkaza dönen cami saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.

Rus güçleri Türkmen Dağı bölgesindeki saldırılarına yoğun şekilde devam ediyor. DAEŞ bahanesi ile Esed rejimi ile işbirliği içerisinde Suriye'deki sivilleri katleden Rus güçleri bu kez camiyi hedef aldı.

Türkmen dağı bölgesindeki Çümeyren Köyü'nde bulunan cami, Rus füzeleri tarafından yerle bir edildi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.

Humus, Halep ve Türkmen Dağındaki son iki günde Rus bombaları 23 sivilin hayatına mal oldu.