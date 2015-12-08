Rusya Sınırı Aştı Nato'ya Türkiye İçin Küstah Tehdit

Rusya her geçen gün Türkiye hakkında saçma sapan demeçlerine bir yenisini ekliyor, IŞİD bahanesi ile masum sivilleri bombalamaya devam ediyor
Moskova, NATO'ya "Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirmeyin" uyarısında bulundu.
RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın NATO Büyükelçisi Alexander Gruşko, Ankara-Moskova gerginliği üzerine Türkiye'nin hava savunmasını güçlendirme girişimlerinin Suriye'de terörizme karşı kurulacak koalisyonu olumsuz etkileyeceğini savundu.
Gruşenko, "Türkiye'nin hava savunma gücünü artırmaya yönelik girişimlerin, terörist örgütlerden kaynaklanan muhtemel tehditleri yok etme göreviyle uyuştuğundan emin değiliz" dedi.
Rus temsilci, "Türkiye NATO'nun çabalarıyla Rusya'yı baskı altına almaya kalkarsa, bu terörizme karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulmasının önünde engel oluşturur" diye konuştu.