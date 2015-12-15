Rusya O Görüşmeyide Reddetti!

Yarın Rusya’da düzenlenmesi öngörülen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’inde katılımlarının gerçekleşeceği “ Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi “ toplantısının resmen iptal edildiği açıklandı. Açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı ve “ Böyle bir toplantı planlanmıyor “ dedi.

Dimitri Peskov, düzenlediği basın toplantısında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin bir soruya, ''Hayır, böyle bir toplantı planlanmıyor'' yanıtını verdi.

Peşkov'un açıklamalarını duyuran Rus medyası, Putin ve Erdoğan'ın, geçen ay Antalya'da düzenlenen G20 zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmede Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının 15 Aralık'ta Rusya'da yapılması konusunda anlaştığını anımsatarak "Ancak Türkiye'nin 24 Kasım'da Rus Su-24 bombardıman uçağını düşürmesinin ardından, ÜDİK toplantısının yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyordu" dedi.