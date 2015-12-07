Rusya İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı Böylesini Görmediler Dibin Dibi

Rus rublesi, 69,30 ile dolar karşısında son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü gerçekleştirilen OPEC toplantısında üretimi kısmaya yönelik bir karar çıkmaması nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi ve Türkiye'ye uygulanan gıda ithalatı yaptırımlarının enflasyonu hızlandıracağı endişeleri ile birlikte ruble değer kaybetmeye bugün de devam etti.

Bugün haftaya 68,17'den başlayan dolar/ruble paritesi, 69,30 ile 8 Eylül'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktıktan sonra şu dakikalarda 69'un hemen üzerinde dengelendi.

Özellikle, Türkiye'nin hava sahasını ihlal eden Rus uçağının 24 Kasım'da düşürülmesinden sonra dolar karşısında zayıflayan ruble, bugüne kadar düşüş eğilimini sürdürerek o tarihten bu yana yüzde 4,7 değer yitirdi.

Rusya da hisse senedi piyasalarında da düşüş trendinin yeni haftada da devam ettiği görülüyor. RTS endeksi şu dakikalarda yüzde 1,45 değer kaybederek, analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 800 puana kadar geriledi. RTS endeksi böylece 23 Kasım'dan bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 11 kaybettirmiş oldu.