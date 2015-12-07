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Rusya Dünyaya Meydan Okudu

Rusya 50 den fazla savaş gemisi ile Hazar denizinde gerçekleştirdiği tatbikatta dünyaya meydan okudu, Rusya Deniz Kuvvetleri deniz filolarının katıldığı tatbikatta düşman gemileri savaş ve saldırır taktiklerinin denendiği bilgisi alındı

Rusya Dünyaya Meydan Okudu
Rusya 50 den fazla savaş gemisi ile Hazar denizinde gerçekleştirdiği tatbikatta dünyaya meydan okudu, Rusya Deniz Kuvvetleri deniz filolarının katıldığı tatbikatta düşman gemileri savaş ve saldırır taktiklerinin denendiği bilgisi alındı
 
Rusya Deniz Kuvvetleri, Hazar Denizi'nde askeri tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikata Hazar'daki Rus filosuna bağlı 50'den fazla geminin katıldığı bildirildi.
"Tataristan" ve "Dağıstan" füze gemileri ile küçük çaplı füze ve toplara sahip "Grad Sviyajsk", "Ugliç", "Volgodonsk", "Mahaçkale" ve "Astrahan" gemilerinin de yer aldığı kaydedildi.

Savaş hazırlığı, düşman gemilerine saldırı ve savunma taktiklerinin denendiği belirtildi. 
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RusyaTataristanDeniz Kuvvetleri
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