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Rusların canlı yayında açılan kara kutuda şok

Türk hava sahasını ihlalinin ardından tüm uyarılara aldırmayan Rus uçağı vurulmuş ve sonrasında iki ülke arasında kriz başlamıştı. Vurulan uçağın kara kutusu canlı yayında açıldı fakat hafıza kartının zarar görmüş olması hayal kırıklığı yarattı

Rusların canlı yayında açılan kara kutuda şok
 Türk hava sahasını ihlalinin ardından tüm uyarılara aldırmayan Rus uçağı vurulmuş ve sonrasında iki ülke arasında kriz başlamıştı. Vurulan uçağın kara kutusu canlı yayında açıldı fakat hafıza kartının zarar görmüş olması hayal kırıklığı yarattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye tarafından düşürülen Su-24 uçağın kara kutusunu canlı yayında açtı. İlk belirlemelere göre hafıza kartının zarar gördüğü belirtildi.

Toplamda 16 çipten oluşan hafıza kartındaki 3 çipin tamamen zarar gördüğü gözlendi. Komisyon yetkilileri uluslararası gözlemciler eşliğinde durum değerlendirmesi yapacak.

SU-24 YAKLAŞIK 40 DAKİKA UÇUŞ YAPMIŞ
 
Verilen ilk bilgilere göre Su-24 uçağı vurulmadan önce yaklaşık 40 dakika uçuş yapmış. Kara kutudaki 16 çipten oluşan hafıza kartının 20 saate kadar kayıt yaptığı açıklandı.

FÜZE UÇAĞIN KUYRUK KISMINA İSABET ETMİŞ
 
Kara kutuların genelde uçağın kuyruk kısmında yer aldığı ifade edilirken, Türk jetinin vurduğu füzenin Su-24’ün kuyruk kısmına isabet ettiği belirtildi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre kara kutu hem füzenin isabet ettiği anda hem de yerle temas ettiği anda darbe aldı.

Kara kutudaki bilgilerin elde edilişinin mümkün mertebe şeffaf bir şekilde yürütüleceği ifade edildi.

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RusyaKara KutuCanlı Yayın
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