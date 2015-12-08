Rus Gelinler Her Geçen Gün Artan Gerginliğin Bitmesini İstiyor

4,5 yıldır Manavgat’ta yaşadığını, eşinin bankacı olduğunu belirten Ekaterina Kaya (28 ), yaşanan krizin ardından az da olsa tedirgin olduğunu, kriz öncesinde eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı mutlu ve huzurlu günlere dönmek istediğini söyledi.

Manavgat’ta gerek Rus uçağının düşürülmesi olayından önce gerekse sonra kimsenin kendisine karşı kötü bir söyleminin olmadığını belirten Kaya, "Ben Türkiye’de yaşıyorum. Eşim Türk, çocuğumuz var. Ben kesinlikle savaş çıkmasını istemiyorum. Türkiye ve Rusya arasında problem yaşanmasını istemiyorum. Olaylarla ilgili olarak Rusya’da farklı, Türkiye’de farklı haberler çıkıyor. Ben bunlara çok üzülüyorum. Türkiye uçağı düşürdü. Ama ne olduğunu tam bilmiyoruz. Kimin bu olayda suçu var bilmiyoruz. O yüzden çok üzülüyorum. Annem, babam yani ailem hepsi Rusya’da. Onlar çok korkuyorlar. Rusya’da diyorlar ki hemen Türkiye’den ayrılın, çocuklarınızı alın, eşinizden boşanın diyorlar. Ama öyle bir şey yok. Ben Türkiye’de yaşamaktan gayet memnunum. Burası bizim ikinci evimiz. Eşinizden boşanın diye sosyal medya üzerinden birkaç defa paylaşımlar gördük. Bizi kimse arayıp geri gelin diyen olmadı. Ben bu krizin bir an önce bitmesini istiyorum" dedi.



"KARDEŞ GİBİ YAŞIYORUZ"

16 yıldır Manavgat’ta yaşayan bir çocuk annesi İrina Öner(39) ise, Türkiye ile Rusya arasındaki krize rağmen yaşantılarında değişiklik olmadığını ifade ederek, "Yaşananlardan üzgünüz. Moskova’da çok arkadaşım var. Normalde sürekli ülkeme gidip geliyorum. Şimdiye kadar hiç problem olmadı. Olmasını da istemiyoruz. Türkiye’de yaşıyoruz. Türk insanlarını arkadaş bir kardeş olarak görüyoruz. 16 yıldır evliyim ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Ben Rus’um, kocam ve çocuğum Türk. Ben Türkleri çok seviyorum, Rusları çok seviyorum ve bir sıkıntı yaşanmasını istemiyorum. Benim kocam nerede biz oradayız" şekline konuştu.



"İKİ ÜLKE BARIŞMAK ZORUNDA"

7 aydır Manavgat’ta yaşayan İnna Saygun’da (39 ) Türkiye’ye yeni geldiğini ancak iki ülke arasında yaşanan gerginliğin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Biz zaten barışmak zorundayız. Bunlar, sadece bir sürede yaşanmış problemler, sonra her şey düzelecektir. Gerginliğin en kısa sürede sona ermesini istiyoruz. Problemden sonra, Türkiye ile Rusya arasında daha güçlü dostluk istiyoruz" dedi.