Rus Elçi Bunu Beklemiyordu Ankara'dan Çok Sert Uyarı

GENEL MÜDÜR GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Denizcilik-Havacılık-Hudutlar Genel Müdürü Burak Özügergin'in, Karlov ile İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinde bir askerin omzunda füzeyle görüntülenmesi konusunu görüşmesi bekleniyordu. Rus elçiye Ankara'nın rahatsızlığı iletildi. Görüşme 50 dakika sürdü.

"BU HEREKET TEKRAR ETMESİN"

Alınan bilgilere göre; Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Dışişleri Bakanlığı'nda kabul ettiği Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a, "Savaş gemisindeki bu hareket, gerek Montrö Sözleşmesi’nin gerek uluslararası hukukun ruhuna ve lafzına uygun değildir. Geçişle doğrudan ilgisi bulunmayan hareketlerin tekrarlanmamasını beklediğimiz önemle vurgulamak isteriz" dedi.

Büyükelçi Karlov'un da, görüşmede dile getirilen rahatsızlığı Rusya yönetimine eksiksiz biçimde aktaracağını ifade ettiği belirtildi. Olayın bireysel bir eylem mi yoksa planlı bir hareket mi olduğu sorusu da yöneltildi.

BAKAN 'PROVOKASYON' DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan durumu "provokasyon" olarak nitelemişti. Bu olayın bu süreçte meydana gelmesinin tesadüf olmadığına inandığını söyleyen Çavuşoğlu, Rusya'nın bu tutumdan vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı. Bakan Çavuşoğlu, "Gerekli girişimleri de zaten yaptık. Savaş gemilerinin Boğaz'dan nasıl geçeceği belli. Montrö Anlaşması bunu düzenlemiş. Bu gemiler tabii ki bize de tehdit değil ama bugüne kadar Boğaz'dan geçen gemilere yönelik Türkiye'den herhangi bir tehdit oluşmamıştır. O nedenle geminin bu şekilde geçmesi apaçık tahrik edicidir ve bunun da sonlandırılması gerekiyor" diye konuşmuştu.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İstanbul Boğazı’nı geçişi sırasında Rus savaş gemisinin güvertesinde bir askerin omzunda atış pozisyonunda 4200 metre menzilli ‘sam strela-2’ füzesi taşıması tepki çekmişti.

Jeopolitikçi ve Stratejist Dr. Nejat Tarakçı, “Rus askerinin bu davranışı, Türkiye- Rusya krizinin en alt kademeye kadar olumsuz bir şekilde yansıdığının bir göstergesidir. Harp gemileri hangi hal ve zamanda olursa olsun Boğazlardan uluslararası deniz hukukuna göre zararsız geçiş yapmak zorundadır. Bu meydan okuma ve silahla tehdit davranışı, düşmanca bir hareket olarak nitelenebilir. Eğer eldeki roketin menzili kıyıdaki herhangi bir yere zarar verebilecek kabiliyette ise bu hareket daha da önem kazanmaktadır. Rus makamlarına diplomatik yoldan bu davranışın nedeni sorulmalı benzer davranışlarda kısıtlamalar uygulanabileceği konusunda uyarılmalıdır.” diye konuşmuştu.

TAHRİK EDEMEZ