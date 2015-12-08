Rus Dışişleri'nden Boğazdaki Skandal Görüntüler İçin Şok Açıklamalar

Zaharova, 4 Aralık’ta İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemisi “Tsezar Kunikov”un güvertesinde, omzunda uçaksavar füzesi taşıyan askeri savunarak, Ankara’nın uyarılarını dikkate almadı.

Yayınladığı yazılı açıklamayla olay hakkında bakanlığın görüşünü açıklayan Zaharova, “Askeri gemimiz Tsezar Kunikov, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Montrö Anlaşması’nın bir tek maddesini dahi ihlal etmemiştir. Güvertede silahlı askere gelince... Tüm gemiler kendi güvenliği için uygun gördükleri önlemi almak durumundadır” dedi.