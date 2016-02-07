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Romantik Aşk Dizilerinin Aranılan Güzeli Neslihan Atagül Kimdir? Kaç Doğumlu? Nereli?

Neslihan Atagül Kimdir Hаyаtı ve Özgеçmişi - Neslihan Atagül Nеrеli? - Neslihan Atagül Dоğum Tаrihi Haberi ile ilgili mеrаk еdilеn tüm bilgilеr ve dеtаylаr en sоn dаkikа bilgilеri ile 7 Şubаt 2016 Pаzаr tarihinde yаyınlаnаn hаbеrimizdе. Neslihan Atagül, 20 Ağustоs 1992 tarihinde İstаnbul'da dоğmuştur. Annеsi Beyaz Rus, bаbаsı Çеrkеs kökеnlidir. Hеnüz 8 yаşındаykеn оyuncu оlmаyı kаfаsınа kоymuş. 13 yаşınа gеldiğindе Neşe Erberk'in sаhibi оlduğu Erberk Ajаns'ın numаrаsını bulup аdrеsini аlmış ve аnnеsiylе gidip kаydını yаptırmış. Bir ay sоnrа da bir rеklаm filmindе оynаmış.

Romantik Aşk Dizilerinin Aranılan Güzeli Neslihan Atagül Kimdir? Kaç Doğumlu? Nereli?

 Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenlidir. Henüz 8 yaşındayken oyuncu olmayı kafasına koymuş. 13 yaşına geldiğinde Neşe Erberk'in sahibi olduğu Erberk Ajans'ın numarasını bulup adresini almış ve annesiyle gidip kaydını yaptırmış. Bir ay sonra da bir reklam filminde oynamış.

Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde okumaktadır.

2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Deniz karakteri ile oyunculuk dünyasına adım attı.

2006 yılında ilk uzun metrajlı filmi 'İlk Aşk' da Vahide GördümÇetin Tekindor ile birlikte oynadı. Bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülünü aldı.

18 Kasım 2011 tarihinde atv'de yayına başlayan, Mahsun Kırmızıgül'ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan “Hayat Devam Ediyor” adı dizide Neslihan Atagül; Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında Yeşim Ustaoğlu'nun yazıp, yönettiği, başrollerinde Neslihan Atagül,Özcan DenizNihal Yalçın ve Barış Hacıhan'ın yer aldığı ve otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan "Araf" filminde, genç oyuncu Neslihan Atagül performansıyla göz doldurdu.

Neslihan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa’nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrolerini Kadir DoğuluYunus Emre Yıldırımer ile paylaştığı "Fatih-Harbiye" adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "Senden Bana Kalan" adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken,Zeynep KankondeWilma Elles gibi oyuncular da eşlik etmiştir.

Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı "Kara Sevda" adlı dizide Zerrin TekindorMelisa Aslı PamukKaan UrgancıoğluBurak Sergen,Kürşat Alnıaçık da oynamıştır.

Ödülleri:
2013 - 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)
2012 - 25. Tokyo Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)
2012 - Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (Araf)
2012 - Moskova 2morrow Film Festivali Şimdinin ve Geleceğin En İyi Oyuncusu Ödülü (Araf)
2007 - Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü (İlk Aşk)

Filmleri :
2015 - Kara Sevda (Nihan) (TV Dizisi)
2015 - Senden Bana Kalan (Elif) (Sinema Filmi)
2013 - 2014 - Fatih-Harbiye
2011-2012 - Hayat Devam Ediyor
2012 - Araf
2011 - Kalbim Seni Seçti
2011 - Canım Babam
2006 - İlk Aşk
2006-2010 - Yaprak Dökümü 

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Neslihan Atagül
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