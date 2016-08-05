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Rio Olimpiyat Oyunları’nda kriz çözüldü

TRT resmen duyurdu. Rio Olimpiyatları TRT Spor'dan yayınlanacak.

Rio Olimpiyat Oyunları’nda kriz çözüldü

 Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 31. Yaz Olimpiyat Oyunları, cumartesi günü sabaha karşı TSİ 02.00’de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak ve Olimpiyat ateşi 21 Ağustos’a kadar yanacak. Açılış törenini yaklaşık 3 milyar kişi canlı olarak izleyecek. Türkiye’de krize neden olan yayın hakları konusunda ise sorun çözüldü! Yayın haklarını elinde bulunduran Saran Medya, 2016 Rio Olimpiyat oyunlarının yayın hakları konusunda TRT ile anlaşmaya vardı.
5-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan dev spor organizasyonu TRT ekrenalarında Türk izleyecileri ile buluşacak.

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