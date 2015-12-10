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Real Madrid'in yıldız futbolcusuna büyük şok Milli Takımdan atıldı

Real Madrid'in golcü futbolcularından Karim Benzema'ya Milli Takımdan şok bir haber geldi, Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet bu futbolcunun artık oynama hakkının bulunmadığı bilgisini verdi

Real Madrid'in yıldız futbolcusuna büyük şok Milli Takımdan atıldı
 Real Madrid'in golcü futbolcularından Karim Benzema'ya Milli Takımdan şok bir haber geldi, Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet bu futbolcunun artık oynama hakkının bulunmadığı bilgisini verdi
Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, bugün yaptığı açıklama ile Karim Benzema'nın Fransa Milli Futbol Takımı'nda oynama hakkını yitirdiğini açıkladı.

Benzema'nın takım arkadaşı Valbuena'nın seks videoları ile ilgili olarak soruşturma altında olduğunu ve durumun adalet tarafından açıklığa kavuşturuluncaya kadar ünlü oyuncunun milli takıma seçilemeyeceğini söyleyen Başkan Le Graet, her şeye rağmen Benzema'nın iyi bir insan olduğunu ve varoşlardan gelip bir star olmanın çok büyük bir başarı olduğunu belirtti.
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Real MadridKarim Benzema
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