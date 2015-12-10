Real Madrid'in yıldız futbolcusuna büyük şok Milli Takımdan atıldı

Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, bugün yaptığı açıklama ile Karim Benzema'nın Fransa Milli Futbol Takımı'nda oynama hakkını yitirdiğini açıkladı.

Benzema'nın takım arkadaşı Valbuena'nın seks videoları ile ilgili olarak soruşturma altında olduğunu ve durumun adalet tarafından açıklığa kavuşturuluncaya kadar ünlü oyuncunun milli takıma seçilemeyeceğini söyleyen Başkan Le Graet, her şeye rağmen Benzema'nın iyi bir insan olduğunu ve varoşlardan gelip bir star olmanın çok büyük bir başarı olduğunu belirtti.