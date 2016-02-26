PYD ve Esed'i huzursuz eden gelişme darbe üzerine darbe!

Suriyeli muhalif Nureddin el Zenki Hareketine bağlı birliklerin, Halep'te terör örgütü PYD ve rejim askerlerini püskürterek, aralarında İran, Hizbullah, Afgan milislerinin de bulunduğu 75 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Nureddin Zenki Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, Esed güçleri ile PYD güçlerinin, Halep'in kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Şeyh Akil köyüne ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Rus savaş uçaklarının hava desteğiyle Şeyh Akil köyüne saldıran PYD ve rejim güçlerinin geri püskürtüldüğüne işaret edilen açıklamada, aralarında İran, Hizbullah ve Afgan milislerin de bulunduğu 75 askerin öldürüldüğü aktarıldı.

Köy çevresinde rejime ait T72 bir tankla iki askeri aracın imha edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu çatışmalarda Afganistanlı bir milisin esir alındığı ve bölgedeki çatışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak : AA