Puhu tv kimin? Puhu tv ücretli mi?

Puhu TV özellikle yayınladıkladığı Fi dizisi ile bir anda gündeme oturdu ve gün geçtikçe popülerliğini artırıyor. Peki Puhu TV kimin? Puhu TV nasıl çalışıyor? Puhu TV ücretli olacak mı? Nereden para kazanıyorlar tüm bu soruların cevapları haberimizde.



Puhu TV ücretli mi?



Puhu tv öncelikle Netflix ve Blutv gibi rakiplerine benzemek ile birlikte aynı zamanda onlardan önemli bir alanda ayrılıyor. Blu TV ve Netflix internet sitelerinin ücretli olmalarına karşılık Puhu TV ücretsiz olarak dizilerini ve filmlerini yayınlıyor.



Puhu TV parayı nereden kazanacak?



Blu TV ve Netflix'ten farklı olarak ücretsiz hizmet veren Puhu TV, gelir kalemi olarak reklamları kullanacak. Dizilerine ve internet sitesine alacağı reklamlarla önemli ölçüde gelir elde etmeyi planlıyorlar. İleride dizileri reklamsız izlemek isteyen kullanıcılar olursa, onlara ücretli ve reklamsız bir Puhu Tv keyfi sunulacak.



Puhu TV kimin?



Puhu TV bir Doğuş holding yatırımıdır. Yani sahibi Doğuş Holding'in sahibi olan Ferit Şahenk.



Puhu TV'ye nasıl üye olunur?



Puhu TV ye internet üzerinden ve uygulamalar üzerinden mail adresinizle yada Facebook hesabınızı kullanarak hızlı şekilde üye olabilirsiniz. Üye olmanın size bir çok avantajı olacaktır.Bunlardan kısaca bahsedecek olursak; Puhu TV üyelerin alışkanlıklarını analiz eder ve üyelerine özel içerikler önerir,Üye olarak kendinize özel oynatma listeleri oluşturabilirsiniz,Üyelik ile yaptığınız izlemeleri yarıda kestiğinizde tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz,Üyelerin ilgilendikleri diziler ve filmlerle ilgili onlara bildirimler gönderir.Puhu TV ye üye olmadan da içeriklerin hepsini izlemeniz mümkündür.Kaynak: Puhu TV nedir, Puhu tv kimin, nasıl kullanılır, ücretli mi? | Puhu Tv nasıl izlenir?