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PTT şubelerine dadanan hırsız sonunda yakalandı

Sadece İstanbul'da tam 17 PTT şubesi ve 2 market soygunundan 170 bin lira para çaldığı iddia edilen kişi kıskıvrak yakalandı

PTT şubelerine dadanan hırsız sonunda yakalandı
 Sadece İstanbul'da tam 17 PTT şubesi ve 2 market soygunundan  170 bin lira para çaldığı iddia edilen kişi kıskıvrak yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart ile 4 Aralık tarihleri arasındaki 17 PTT şubesi ve 2 marketin soyulması olayı ile ilgili çalışma başlatmış, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli K.D'yi (36) dün Sultangazi 50.Yıl Mahallesi'ndeki bir PTT Şubesini soyarken suçüstü yakalamıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'ndeki PTT şubesinin soyulma görüntülerini basına dağıttı. Görüntülerde, yüzü maskeli şüphelinin, bir kadının PTT şubesinden çıkışını engellediği, tabancasını çekerek kasiyere doğrulttuğu ve kasadaki paraların doldurulduğu poşeti alarak şubeden çıktığı görülüyor.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.D. tutuklandı.
Kaynak : AA
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İstanbulPttMarket
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