Poyraz Karayel 43. bölüm fragmanı izle - Poyraz Karayel'de bu hafta neler oluyor?

Kanal D kanalında ekranlara gelen ve yayınlandığı tarih itibariyle reyting denince her zaman lider olduğu akıllara gelen aksiyon ve suç dizisi Poyraz Karayel, yayın hayatına müthiş bir şekilde devam ediyor. Çok farklı bir konuya sahip olduğu için kolay bir şekilde insanları kendisine bağlayan bir dizi olarak öne çıkan Poyraz Karayel, yeni bölümlerinde her zaman farklı konuları işleyerek izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının belki de bu sezon en çok beğenilerek izlenilen dizisi olan Poyraz Karayel'de profesyonel oyuncuların gösterdiği performanslarda bir hayli reytinge artı oranda etki etti. Çok dikkat çekici bir hikayeye sahip olan Poyraz Karayel'de olaylar o kadar iyi bir şekilde gerçekçi işleniyor ki, izleyicilerin bu diziden etkilenmemesi mümkün değil gibi. Her izleyeni kendisine kilitleyen dizinin bölümlerinde farklı farklı üzücü ve mutlu edici olaylar yaşanıyor, özellikle Zülfikar'ın söylediği sözler herkesi güldürüyor.





Poyraz Karayel 42. bölümde neler yaşandı ?

Poyraz artık kararını vermiştir ve Ayşegül'e sürpriz bir şekilde evlenme teklif eder, ardından bu evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemen Ayşegül, bu özel teklifi kabul eder. Bu evlilik teklifinin ardından Ayşegül ve Poyraz'ın yapması gereken bir şey daha vardır o da Bahri'yi ikna etmeyi başarmaktır. Onun yanında bir de bebek ile ilgili durumu da Bahri'ye dürüst bir şekilde anlatmaları gerekiyor. Bu olaylar yaşanırken Sinan ise kendisinin bir kardeşe sahip olmasını istememektedir ve kontrolden çıkmıştır. Poyraz Sinan'ı zor bir şekilde sakinleştirmeyi başaracaktır.





Dizinin oyuncu kadrosunda hangi iyi oyuncular var ?

Türkiye'nin en iyi dizileri arasında gösterilen Poyraz Karayel dizisinin oyuncu kadrosunda birçok önemli isim bulunuyor, sizlere bu isimlerin hayatlarıyla beraber bilgiler vereceğiz..





İlker Kaleli : Dizide Ahmet Poyraz Karayel karakterine hayat veriyor. 11 Mayıs 1984 senesinde İstanbul ilinde hayata gözlerini açmıştır. Çok iyi bir çocukluk geçirmiştir ve ailesinin en sevilen isimlerinden bir tanesidir. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünü başarıyla bitirmiş ve mezun olmuştur. The London Academy Of Music And Dramatic Art'da iyi bir oyunculuk eğitimi alarak kendisini de geliştirmiştir.





Burçin Terzioğlu : Dizide Ayşegül Çilingir'i canlandırıyor. 9 Mart 1980 senesinde İstanbul ilinde hayata gelmiştir. Küçüklüğünden itibaren her zaman güzelliğiyle herkesi kendine büyülemiştir. Yaşı geçtikçe, televizyonlarda gördüğü oyunculara özenmiş ve kendisi de oyuncu olmak istemiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diiksiyon eğitimi almış ve bu alanda kendisini geliştirmiştir. Henüz daha çok küçük yaşta sinema sektörüne ciddi adımlar atmış, Çıplak Vatandaş ve Patron Duymasın filmlerinde rol alarak kariyerini geliştirmiştir.



Poyraz Karayel dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı henüz olarak paylaşılmadı fakat paylaşıldığı gibi sizlere aktaracağız..