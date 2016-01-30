Poyraz Karayel 43. bölüm fragmanı İzle

Bütün aşkların sıradışı, dostlukların kıran kırana, düşmanlıkların acımasızca yaşandığı Poyraz Karayel yeni bölüm fragmanı izlenme rekorları kırdı.Poyraz Karayel dizisi merakla beklenen yeni bölümüyle beklenmedik gelişmeleriyle yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Poyraz Karayel yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında. Dizide bu hafta neler olacak? Poyraz Karayel yeni bölüm fragmanı haberimizin devamında.

Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar



Poyraz’ın sürpriz evlenme teklifini Ayşegül kabul eder. Şimdi sırada Bahri’nin onayını almak vardır, üstelik bebek konusunu da Bahri’ye söylemeleri gerekmektedir. Sinan ise kendisine kardeş geleceğini kabullenmekte zorlanmaktadır, Poyraz onu güç bela sakinleştirir.



Tüm aile Bahri’nin evine toplandığında Poyraz ve Ayşegül'ün evlilik ve bebek haberinden çok daha büyük bir gelişme gündeme bomba gibi düşer.



Adil, tehdidini bir kez daha ortaya koymuştur. Ve Adil’in ne kadar tehlikeli olduğunun artık herkes farkındadır. Üstelik Adil, Bahri’yle görüşmek istemektedir. Bahri, Adil’in karşısına çıkar ama Adil’in sürprizleri henüz bitmemiştir. Poyraz ve Ayşegül ise Adil’in peşlerine taktığı adamla uğraşırken çok daha kötü bir haber onlara doğru yaklaşmaktadır.