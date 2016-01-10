Poyraz Karayel 40. Son Bölüm 2. Fragmanı Dizi İzle

İntikam için yanıp tutuşan Poyraz Karayel 40. Bölüm 2. Fragmanı Fragmanı izle. Poyraz Karayel 40. Bölüm 2. Fragmanı Fragmanı ve Tüyoları. 13 Ocak Çarşamba Poyraz Karayel Son bölüm Tanıtımında nele rolacak.



Kanal D ekranlarında geçtiğimiz sezon itibariyle yayınlanmaya başlayan Poyraz Karayel, yepyeni bölümleriyle yeni sezonda insanları kendisine çekmeyi yeniden başardı.Bu zamana kadar yayınlandığı bölümlerde yaşanan aksiyon dolu sahnelerle kendisini izletmeyi bilen dizi Poyraz Karayel, ikinci sezonunda bir hayli dramatik anlara yer verdi diyebiliriz.Yaşanan olaylarla birlikte seyircileri de etkisinde bırakan güzel dizide, bu akşam 40. bölüm ekranlara geldi.40. bölümde yaşananlar gerçektende insanları meraklandırdı ve dizinin ne kadar kaliteli olduğunu yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden göstermeyi başardı. Poyraz Karayel 40. bölüm fragman izle.





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Poyraz Karayel 40. Bölüm 2. Fragmanı özeti nasıldı ?

Albinonun katili olarak tüm düşünceler, ipuçları artık Poyraz'ı göstermeye başlamıştır ama Poyraz kendisini yakalamaya çalışan polislerden kaçmayı başaracaktır.Hem kendisini yakalamaya çalışan polislerden saklanmak zorunda olan hem de bu anlar yaşanırken oğlu Sinan'ı vuranları bulmaya çalışmak onu zorlasa da bunu başarmalıdır.Bu olaylar yaşanırken Ayşegül ile birlikte yardımına hiç beklemediği bir insan yetişecektir o kiş ise Mete'dir..Sadrettin ise bu olaylar yaşanırken göl gezintisini bitirir ve eve yalnız şekilde geri döner.Songül'ün nerede olduğunu halen daha kimse bilmemektedir ve Songül'ün artık bir yerden çıkması herkes tarafından beklenmektedir.Poyraz oğlu Sinan'ı vuran kişilerin izini ara vermeden takip etmeyi sürdürür.Sinan'ı vurduran kişinin kardeşi Meltem olduğu öğrendiğinde ise hayatı alt üst olur.Bu yaşanan kötü olayların sorumlusu gerçekten kardeşi Meltem midir yoksa bu gerçektende büyük bir oyunda sadece figüran mıdır ? Ayşegül, Poyraz olmadan yapamadığını anlayacaktır ve ona duygularını aktarmak için konuşmak isteyecektir ama o an telefonu çalar ve düşündüğü her şeyi darmadağın eder bu telefon.

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Poyraz Karayel'e yeni oyuncu katıldı !

Poyraz Karayel, son bölümünde genç oyuncu olarak oyuncu kadrosuna kattığı Hare Sürel'den sonra da bu akşam başarılı oyuncu İdil Fırat'ta oyuncu kadrosuna katıldı.İdil Fırat'ın oynayacağı karakter ise Bahri Umman karakteriyle birlikte çok ama çok farklı sahnelerde aynı karade oynayacaklar.