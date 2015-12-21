Poyraz Karayel 37. Son Bölüm Fragmanı dizi izle

Bütün aşkların sıradışı, dostlukların kıran kırana, düşmanlıkların acımasızca yaşandığı Poyraz Karayel yeni bölüm fragmanı izlenme rekorları kırdı.Poyraz Karayel dizisi merakla beklenen yeni bölümüyle beklenmedik gelişmeleriyle yine seyirciyi ekrana kilitleyecek. Poyraz Karayel yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında. Dizide bu hafta neler olacak? Poyraz Karayel yeni bölüm fragmanı haberimizin devamında.

Dizinin Yeni Bölümünde neler olacak ? Yeni Bölüm Hakkında Tüyolar

Yatırıldığı klinikten kaçan Begüm, Poyrazlar uyurken Sinan’ı alıp kaçırır. Poyraz ve Ayşegül bunu fark ettiklerinde panikle Begüm’ün peşine düşerler. Fakat Begüm’ün peşindeki bu macera onları gazete haberlerine konu eder, bir emniyet amiriyle bir mafya babasının kızının aşkı gündeme bomba gibi düşer.

Hem emniyet hem de İsmail Karayel bu haberlere çok sert tepki gösterir. Poyraz ve Ayşegül fena halde köşeye sıkışmıştır...

Öte yandan Sadreddin babasından gizli uyuşturucu baronu Behçet’le buluşmaya devam eder. Fakat nasıl bir tehlikenin içinde olduğunun farkında değildir. Sevkiyat sırasında polis tarafından bir uyuşturucu operasyonu yapılacaktır. Bunu son anda haber alan Poyraz, Sadreddin’i başı belaya girmeden kurtarabilecek midir?





Dizinin Son Bölümünde Neler Oldu ?

Poyraz’ın Adil Topal’la ilgili itirafı Poyraz ve Ayşegül’ün arasına bir bomba gibi düşer. Bu ağır gerçekle nasıl başa çıkacaklardır? Bahri ise Ufuk’un son sözlerinin ardından Poyraz’la ilgili kuşkuya düşmüştür; acaba Adil Topal hakkında Poyraz ne biliyordur?

Ama Bahri’yi daha büyük bir sorun beklemektedir. Bahri’nin hastaneden çıkışını gören İsmail Karayel Ufuk’un ölümüyle ilgili Bahri’yi suçlar. Üstelik Bahri’nin işbirlikçisi de yakalanır. Poyraz köşeye sıkışmıştır, Bahri’yi cinayet zanlısı olarak gözaltına almak zorundadır...

Sema ve Sefer’in düğünü ise son hız yaklaşmaktadır. Seferler bekarlığa veda telaşına düşmüşken Sema sağlığıyla ilgili öğrendiği bilgiden sonra evlilik kararını bir daha gözden geçirir.

Poyraz Karayel yeni bölümüyle Çarşamba 20:00'de Kanal D'de!

GENEL KONU

Aşkın ve nefretin, dostluğun ve düşmanlığın, iyiliğin ve kötülüğün en uçlarda yaşandığı bir hikaye...

Poyraz, dibi görmüş bir adam. Hayatta sevdiği, değer verdiği her şeyi ailesini, mesleğini, karısını ve oğlunu kaybetmiş. Bütün bu dertlerle dalga geçerek ayakta kalmış. Canından çok sevdiği oğlunu, kayınpederi Ünsal’dan almak için çaresizlik içinde düşünürken, oğlunu almak için eski amiri Mümtaz, ona bir teklif yapar. Bahri Umman adlı bir mafya babasının yanına girecek ve ona bilgi sağlayacaktır. Çaresiz kalan Poyraz, bu teklifi kabul etmek zorunda kalır. Bu arada Ayşegül diye bir kızla tanışmıştır. Poyraz, kendi başını belaya sokma konusunda uzman olduğundan, Ayşegül’ü de her belanın içine katmayı başarır. İkili, ilk andan itibaren birbirlerinden hoşlanmışlardır. Ne var ki bu iki yaralı, yorgun ve yalnız insan için aşk imkansız gibi görünmektedir. Çünkü Ayşegül, Poyraz’ın patronu Bahri Umman’ın kızıdır ve üstelik Poyraz bu gerçeği Ayşegül’den saklamak zorundadır.

Yapım: Limon Film

Yapımcı: Hayri Aslan

Yönetmen : Çağrı Lostuvalı

Senaryo: Ethem Özışık

Görüntü Yönetmeni : Ahmet Münür Özsoy

Sanat Yönetmeni: Serkan Özer