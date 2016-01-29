Polat Alemdar Öldü mü? Polat Alemdar Diziden Ayrıldı mı? Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Ölecek mi?

Kurtlar Vadisi Pusu 281.Bölüm Özeti:
Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’yle gizli bir anlaşma yapan Zeynep, Polat Alemdar’ı Gölge’ye teslim etmişti.
çünkü bütün ihtimalleri düşünmüştür. Kurnazca bir yöntemle etkisiz hale getirdiği Gölge’yi rehin alarak gözden kaybolur.
CAHİT İŞ BAŞINDA
Gölge’nin adamı Jürgen’in amacı Safiye ve Elif’i kaçırıp Polat’a karşı koz olarak kullanmaktır. Bunu tahmin eden Polat, Cahit’ten Elif ve Safiye’yi güvenli bir yere götürmesini ister. Yolda Cahit, Jürgen’in saldırısına uğrar…
YUSUF’UN İMTİHANI
Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya olan Yusuf ise, içinde kopan fırtınaları dindirmek için Murali’nin ocağına sığınır. Murali’den duyduğu sözler onun için güvenli bir liman olmuştur artık. Bölümün finalinde Yusuf, Polat Alemdar’ın hayatını değiştirecek çok önemli bir hamle yapar.