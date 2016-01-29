Polat Alemdar Öldü mü? Polat Alemdar Diziden Ayrıldı mı? Kurtlar Vadisi Polat Alemdar Ölecek mi?

Kurtlar Vadisi Pusu 281.Bölüm Özeti:





Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’yle gizli bir anlaşma yapan Zeynep, Geçtiğimiz haftanın finalinde Gölge’yle gizli bir anlaşma yapan Zeynep, Polat Alemdar ’ı Gölge’ye teslim etmişti.

Buluşma yerine gittiklerinde karşısında Gölge’yi gören ve etrafı sarılan Polat, Zeynep tarafından oyuna getirildiğini anlayınca soğukkanlılığını kaybetmez;



çünkü bütün ihtimalleri düşünmüştür. Kurnazca bir yöntemle etkisiz hale getirdiği Gölge’yi rehin alarak gözden kaybolur.

Polat, Gölge’yi KGT elemanlarının mezarlığına götürür. Burada ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Bu esnada sürpriz bir olay gerçekleşir.



CAHİT İŞ BAŞINDA

Gölge’nin adamı Jürgen’in amacı Safiye ve Elif’i kaçırıp Polat’a karşı koz olarak kullanmaktır. Bunu tahmin eden Polat, Cahit’ten Elif ve Safiye’yi güvenli bir yere götürmesini ister. Yolda Cahit, Jürgen’in saldırısına uğrar…



YUSUF’UN İMTİHANI



Hayatının en büyük imtihanıyla karşı karşıya olan Yusuf ise, içinde kopan fırtınaları dindirmek için Murali’nin ocağına sığınır. Murali’den duyduğu sözler onun için güvenli bir liman olmuştur artık. Bölümün finalinde Yusuf, Polat Alemdar’ın hayatını değiştirecek çok önemli bir hamle yapar.