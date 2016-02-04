Plaka ile Şifresiz İnternetten MTV Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

MTV sorgulama genel bilinen anlatımı ile araç vergisi sorgulama işlemlerinin yer aldığı ve internet bağlantılı her cihaz ile işlemleri yapmanızın mümkün olduğu bir platform olarak tanımlayabiliriz.Araçların motor gücü, yerli ve yabancı marka olması, spor yada diğer kullanım türüne dahil olması ve pek çok özelliklerine göre vergi miktarları belirlenmektedir. Özel tüketim vergisi dahil araç sahiplerinden çok sayıda vergi alındığını biliyor olsa da araçlarımız bizim için vazgeçilmez kullanım alanlarımızdan bir tanesi olmuştur. Toplu taşıma araçlarını kullanarak, çevreye daha az zarar verecek şekilde duyarlı davranabilsek de her zaman bu yöntem mümkün olmuyor. Fakat sorgulama işlemini nasıl yapmanız gerektiğini sizlere anlatarak, hem zamandan kazanmak, hem de varsa borçlarınızı hızlıca ödeyebileceğinizi yazarak, hemen detaylara geçmek istiyoruz.



MTV Sorgulamanın Kolay Yolu Nedir?



Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olan İnternet Vergi Dairesi üzerinden aracınıza ait vergi miktarının ne kadar olduğunu öğrenmeniz mümkündür. Bunun için plakanız, varsa özel plakanız, T.C. kimlik yada vergi kimlik numaranızın ve tescil tarihinin girilmesi gerekli. Plakanızı arada boşluk olmadan girin ve kredi kartınız ile ödemelerinizi yapabileceğinizi unutmayın.



Taşıt Vergi Borçlarını Ödeme Yöntemleri Nelerdir?



Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı, çok sayıda baka ile anlaşmalı olduğunu, sadece bu bankalara ait Visa, Mastercard yada farklı özellikli bir kredi kartınızın olması durumunda, borcunuzu anında kapatmanız söz konusu olacaktır. Anlaşmalı bankaları hemen yazalım. Denizbank, Vakıfbank, Teb, Ziraat Bankası, Bank Asya, Finansbank, HSBC, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Akbank, Halkbank. Anlaşmalı kurumlarda ilerde artacağını ve vatandaş lehine daha fazla kredi kartı ile ödeme yönteminin eklenmesini bekliyoruz. Şimdilik bu bankalarla anlaşma olduğunu ve diğer banka kartları ile ödemenin yapılamayacağını eklemek istiyoruz.



Bazı cep telefonu operatörleri tarafından yapılan sorgulamalar, sadece bilgilendirme amaçlı olup, en kesin ve doğru işlemi, ödeme yöntemi dahil olmak üzere yukarıdaki yazdığımız şekilde yapabilirsiniz.



MTV Neden Önemlidir?



Devletin en önemli gelir kalemi vergidir ve sizlerden aldığı ödemeler ile çeşitli kamu hizmetleri dahil, aklınıza gelebilecek çoğu konu ücretsiz yararlanmanızı sağlıyor. Araç kullanımı günümüzde lüks bir ihtiyaç olmayıp, vergilerinizi zamanında öderseniz eğer, aracınızı kullanmaya devam edebilir ve devletin gelir kalemine de katkınız olur. İyi yolculuklar dileriz.



Motorlu Taşıtlar Vergisi-MTV Sorgulama