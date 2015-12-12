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PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor

Geçen günlerde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 500 Yıllık tarihi camiyi yakan terör örgütü PKK bu sefer Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Camiyi kullanılmaz hale getirdi

PKK'nın Cami Düşmanlığı Devam ediyor
 Geçen günlerde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki 500 Yıllık tarihi camiyi yakan terör örgütü PKK bu sefer Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Camiyi kullanılmaz hale getirdi
Terör örgütü PKK mensupları, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camii’nin ardından şimdi de Mardin’in Dargeçit ilçesindeki bir camiyi kullanılamaz hale getirdi.
Dün gece saatlerinde ilçe merkezindeki Safa Camii’ne girdikleri öğrenilen teröristler, içerdeki minber, mihrap, asma tavanı, halılar ve camlar ile çerçeveleri tahrip etti.
Vatandaşlar, söz konusu duruma tepki gösterdi.
Kaynak : İHA
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