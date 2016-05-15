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PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!

Diyarbakır’ın Merkez Sur ilçesine bağlı Sarıkamış Köyü’nde 15 Ton yüklü aracın patlama sebebinin köylülerin açtığı ateş olduğunu iddia eden PKK’lılara karşı operasyonlar devam ediyor.

PKK Yaptığı Katliamı Köylülerin Üzerine Attı!
PKK’ya yakın internet sitelerinde, geçen perşembe gecesi meydana gelen olayla ilgili bölücü örgütün bir açıklaması yer aldı. Olayın, örgüt mensuplarının 15 ton patlayıcıyı bir yerden bir yere naklederken meydana geldiği kaydedilen PKK açıklamasında, bunu engellemek isteyen ve çevreden de gelen köylülerin açtığı yoğun ateş sırasında fünyelerin isabet alması sonucu patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

Terör örgütü PKK bu açıklamasıyla, kamuoyunda nefret uyandıran katliamın sorumluluğunu, patlamada can veren köylülere atmaya çalıştı.
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