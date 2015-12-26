PKK Şırnak'ta 3 aylık bebekle dedesini katletti

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde dün akşam Sur Mahallesi'nde çıkan çatışmanın ortasında kalan 3 aylık Miray bebek ile dedesi Ramazan İnce PKK tarafından öldürüldü, annesi Soulın İnce ise yaralandı.

PKK KUNDAKTAKİ BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ

Şırnak'ın Silopi ile birlikte 14 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre İlçesi'nde güvenlik güçleri, kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor. Cizre İlçesi'nde şiddetli çatışmalar olurken, dün akşam saatlerinde Sur Mahallesi'nde Soulın İnce, 3 aylık kızı Miray ile evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada bölücü terör örgütü PKK kurşunlarının hedefi oldu.

Anne ile bebeği ağır yaralanırken, yakınları 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi. Evin bulunduğu bölgeye hendek ve barikatlar nedeniyle ambulansın giremeyeceği belirtilerek, aileden yaralıları Nusaybin Caddesi üzerine getirmeleri istendi.

DEDE VE TORUNU ÖLDÜRDÜLER

Dede Ramazan İnce, yaralı gelini ile torununu alarak Nusaybin Caddesi'nde bekleyen ambulansa gitmek için yola çıktı. Bu sırada sokakta yeniden çatışma yoğunlaştı ve kucağındaki torununu ve yanındaki gelinini ambulansa yetiştirmeye çalışan Ramazan İnce, terör örgütü PKK'nın kurşunlarla olay yerinde hayatın kaybetti.

Çevreden yardıma koşanlar Soulın İnce ve bebeği Miray'ı, ambulansa ulaştırdı. Hemen Cizre Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Miray bebek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan anne Soulın İnce, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.

Cizre'de çatışmalar bugün Cudi Mahallesi'nde yoğunlaştı. Sur Mahallesi'nin hakim tepelerinde konuşlandırılan tanklar, bombaların tuzaklandığı barikatları vurdu. Tank Tabur Komutanlığı'ndan çıkan tankların da ilçe merkezindeki mahallelere girdikleri görüldü. Alibey Mahallesi'nde ise roketatarı isabet ettiği bir evde hasar meydana geldi