PKK'nın sözde mezarlığı silah cephaneliği çıktı

SÖZDE MEZARLIĞI MÜHİMMAT DEPOSU YAPMIŞLAR

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. PKK'ya büyük darbelerin vurulduğu operasyonların biri de Şırnak'ın Besta-Dereler mevkiinde gerçekleşti. Daha önce istihbaratı alınan ve terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara, sığınak, silah mevzileri ve sözde mezarlık olarak kullanılan mühimmat depoları bölgeye düzenlenen hava operasyonuyla yerle bir edildi. Tespit edilen koordinatlar hava operasyonuyla bombalandı. 6 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonla PKK'nın kullandığı bir çok mağara, sığınak, silah mevzileri ile sözde mezarlıklar bombalanarak kullanılmaz hale getirildi.





PKK KAMPI YERLE BİR EDİLDİ

Düzenlenen hava harekatında bombardımana tutulan Besta-Dereler mevkiindeki sözde mezarlığın terör örgütü PKK tarafından kamp olarak kullanıldığı ve mezar olarak dizayn edilen yerlerde ise mühimmatların gizlendiği tespit edildi. Başarılı bir operasyon düzenleyen Mehmetçik, terör örgütünün kampı ile mühimmat depolarını yerle bir ederken, operasyonda 2 teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda bombardıman anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.