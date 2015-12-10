Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi

PKK'nın saldırıları nedeni ile Mardin Nusaybin'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardında ilçe gördüğü tahribat sonrasında adeta yaşanamaz hale geldi

PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi
 PKK'nın saldırıları nedeni ile Mardin Nusaybin'de 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardında ilçe gördüğü tahribat sonrasında adeta yaşanamaz hale geldi
Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince yaşanan çatışmalarda çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, cadde ve sokaklarda büyük tahribatlar oluştu.
Nusaybin’in Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir Mahallelerinde 6 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, ilçede ertelenen ve hafta sonunda yapılması planlanan TEOG sınavı için dün akşam saatlerinde kaldırıldı. 4 gün süren son yasak süresince ilçede şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, birçok ev ve iş yerinin yanı sıra bir cami kubbesi ile su ve elektrik hatları da zarar gördü. Cadde ve sokaklarında büyük tahribatların yaşandığı ilçede, savaş manzaraları oluştu. 4 mahallede yaşayan vatandaşlar yasağın kaldırılmasının ardından ihtiyaçların gidermek için marketlere akın etti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
MardinPkkNusaybin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.