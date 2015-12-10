PKK Mardin Nusaybin'i yaşanamaz bir ilçe haline getirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 gün süren sokağa çıkma yasağı süresince yaşanan çatışmalarda çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, cadde ve sokaklarda büyük tahribatlar oluştu.

Nusaybin’in Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir Mahallelerinde 6 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı, ilçede ertelenen ve hafta sonunda yapılması planlanan TEOG sınavı için dün akşam saatlerinde kaldırıldı. 4 gün süren son yasak süresince ilçede şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, birçok ev ve iş yerinin yanı sıra bir cami kubbesi ile su ve elektrik hatları da zarar gördü. Cadde ve sokaklarında büyük tahribatların yaşandığı ilçede, savaş manzaraları oluştu. 4 mahallede yaşayan vatandaşlar yasağın kaldırılmasının ardından ihtiyaçların gidermek için marketlere akın etti.